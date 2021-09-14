為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨沒人看出趙少康的「自私」？ 范世平：為了報32年前的仇

    中廣董事長趙少康9日召開「戰鬥藍」行動記者會，有近8成國民黨立委加入。（資料照）

    中廣董事長趙少康9日召開「戰鬥藍」行動記者會，有近8成國民黨立委加入。（資料照）

    2021/09/14 00:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中廣董事長趙少康近日在國民黨內發起「戰鬥藍」，9日更召開「成軍」記者會，趙少康受訪指出，真正要鬥的對象是民進黨，國民黨裡面只有團結。對此，台師大政研所教授范世平分析，「戰鬥藍」凸顯國民黨現在是「深藍」當道，還指趙組織「戰鬥藍」，是為了報32年前「新國民黨連線」被時任國民黨主席李登輝趕出國民黨的一箭之仇。

    范世平在臉書表示，趙少康號召的「戰鬥藍」9日舉行集結記者會，有近8成國民黨立委加入，縣市議員更是從北到南各縣市都有，可說是聲勢驚人；雖然趙少康強調「戰鬥藍」不會是國民黨的次級團體，而會配合黨中央發揮戰力，「但外界多認為，這將是國民黨內的最大派系」。

    范世平說，當時擔任立委的趙少康在1989年在國民黨內成立「新國民黨連線」，「表面上是反對1988年繼承蔣經國而當上黨主席的李登輝，因為他們認為李要搞台獨；但實際上是反對過去以外省人為領導階層的國民黨逐漸『本土化』，這些外省菁英將失去在國民黨的舞台」。

    范世平指出，最後「新國民黨連線」並未成功，導致1993年8月趙少康等人離開了國民黨而組成「深藍」的「新黨」，所以這次趙少康組織「戰鬥藍」，自然被認為是「新國民黨連線」的復活，就是要喚醒「深藍」的記憶與支持。

    范世平說，國民黨從去年以來「鬧了半天」，支持度不見增加，再戰鬥下去得到什麼？「得到的只是趙少康在國民黨內的影響力，報了32年前『新國民黨連線』被李登輝趕出國民黨的一仇」。

    「張亞中對李登輝的仇恨之深也讓人訝異。」范世平說，這顯示趙、張兩人一直跳不出那個情懷，趙少康是民國39年次，現在71歲，張亞中是民國43年次，現在66歲，「他們要拿回那個三年級與四年級生的國民黨，找回那個當年美好歲月的國民黨」。

    「國民黨內沒人看出趙少康的自私？」范世平點破說，當然有，只是不敢說，因為趙掌握了龐大的媒體資源」，可發現在「中天」關台後，「趙成了藍營媒體市場的獨佔，他的動作也大了起來」。

    范世平也提到，「有些媒體與媒體人看到這塊蛋糕也想分食，所以立場驟變，卻發現中間與年輕觀眾跑光，根本沒賺到。顯示這塊蛋糕只夠養一家媒體，而且正快速萎縮中」。

    國民黨主席候選人張亞中（見圖）。（資料照）

    國民黨主席候選人張亞中（見圖）。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    4主席候選人看不到主流民意！蔡詩萍：國民黨將再輸掉總統大選
    2021/09/10 00:24

    4主席候選人看不到主流民意！蔡詩萍：國民黨將再輸掉總統大選
    駁「江趙聯盟」排擠朱立倫 趙少康：我和戰鬥藍都保持中立
    2021/09/10 00:15

    駁「江趙聯盟」排擠朱立倫 趙少康：我和戰鬥藍都保持中立

    親愛的！今年中秋我帶了一頭豬回家
    張亞中不信小英論文要「查學校」 王丹：期待他成為國民黨主席
    2021/09/09 23:58

    張亞中不信小英論文要「查學校」 王丹：期待他成為國民黨主席
    國民黨31立委挺戰鬥藍 台灣基進揭露他們一個共通點
    2021/09/09 20:21

    國民黨31立委挺戰鬥藍 台灣基進揭露他們一個共通點

    國家戰略、高雄領航 大南方點燃產業錢潮
    趙少康成立戰鬥藍 原民藍委喊「出草」
    2021/09/09 11:36

    趙少康成立戰鬥藍 原民藍委喊「出草」
    只提中國及兩岸議題 趙怡翔嘆：國民黨主席人選完全沒國際觀
    2021/09/06 23:58

    只提中國及兩岸議題 趙怡翔嘆：國民黨主席人選完全沒國際觀
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播