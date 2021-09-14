國民黨沒人看出趙少康的「自私」？ 范世平：為了報32年前的仇

中廣董事長趙少康9日召開「戰鬥藍」行動記者會，有近8成國民黨立委加入。（資料照）

2021/09/14 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕中廣董事長趙少康近日在國民黨內發起「戰鬥藍」，9日更召開「成軍」記者會，趙少康受訪指出，真正要鬥的對象是民進黨，國民黨裡面只有團結。對此，台師大政研所教授范世平分析，「戰鬥藍」凸顯國民黨現在是「深藍」當道，還指趙組織「戰鬥藍」，是為了報32年前「新國民黨連線」被時任國民黨主席李登輝趕出國民黨的一箭之仇。

范世平在臉書表示，趙少康號召的「戰鬥藍」9日舉行集結記者會，有近8成國民黨立委加入，縣市議員更是從北到南各縣市都有，可說是聲勢驚人；雖然趙少康強調「戰鬥藍」不會是國民黨的次級團體，而會配合黨中央發揮戰力，「但外界多認為，這將是國民黨內的最大派系」。

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范世平說，當時擔任立委的趙少康在1989年在國民黨內成立「新國民黨連線」，「表面上是反對1988年繼承蔣經國而當上黨主席的李登輝，因為他們認為李要搞台獨；但實際上是反對過去以外省人為領導階層的國民黨逐漸『本土化』，這些外省菁英將失去在國民黨的舞台」。

范世平指出，最後「新國民黨連線」並未成功，導致1993年8月趙少康等人離開了國民黨而組成「深藍」的「新黨」，所以這次趙少康組織「戰鬥藍」，自然被認為是「新國民黨連線」的復活，就是要喚醒「深藍」的記憶與支持。

范世平說，國民黨從去年以來「鬧了半天」，支持度不見增加，再戰鬥下去得到什麼？「得到的只是趙少康在國民黨內的影響力，報了32年前『新國民黨連線』被李登輝趕出國民黨的一仇」。

「張亞中對李登輝的仇恨之深也讓人訝異。」范世平說，這顯示趙、張兩人一直跳不出那個情懷，趙少康是民國39年次，現在71歲，張亞中是民國43年次，現在66歲，「他們要拿回那個三年級與四年級生的國民黨，找回那個當年美好歲月的國民黨」。

「國民黨內沒人看出趙少康的自私？」范世平點破說，當然有，只是不敢說，因為趙掌握了龐大的媒體資源」，可發現在「中天」關台後，「趙成了藍營媒體市場的獨佔，他的動作也大了起來」。

范世平也提到，「有些媒體與媒體人看到這塊蛋糕也想分食，所以立場驟變，卻發現中間與年輕觀眾跑光，根本沒賺到。顯示這塊蛋糕只夠養一家媒體，而且正快速萎縮中」。

國民黨主席候選人張亞中（見圖）。（資料照）

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