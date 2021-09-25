曝藍營「7大問題」！ 趙少康：朱主席上任必須立刻處理

中廣董事長趙少康今（25日）在臉書發文道賀，並點出國民黨目前有7大問題，「朱主席上任後必須立刻處理」。（資料照）

2021/09/25 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席江啟臣敗給前主席朱立倫，輸掉主席大位，中廣董事長趙少康今（25日）在臉書發文道賀，並點出國民黨目前有7大問題，「朱主席上任後必須立刻處理」。

趙少康宣稱，此次國民黨主席選舉有4名參選人，能夠證明「大家對國民黨的未來仍然充滿期待」，趙認為，國民黨必須「轉型」並且「提升戰力」，才能成為「推動國家前進的力量」，趙在文中恭賀「立倫兄」在4名參選人中勝出，也提及自己對國民黨的期許。

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趙少康寫下，當前國民黨有7大問題，朱立倫上任主席後必須立刻處理：

1、國民黨必須轉型成一個積極的戰鬥體，要時時發揮戰鬥藍的精神。

2、改變黨員結構，40歲以下年輕人比例要提高到至少30%。符合台灣整體成年人口比例。

3、兩岸政策要與時俱進，要以台灣2300萬人利益為核心。要用人民聽得懂的話說明清楚。

4、2022、2024選舉要贏，要有透明公平的提名辦法，為黨、為國家找到最好的人才。

5、團結才能打勝仗，要有容乃大，要號召韓粉、張粉、江粉全部歸隊。

6、張亞中教授能在這麼短時間竄起，得票數又這麼高，朱立倫必須探究原因，做為參考。

7、江啟臣擔任黨主席一年多來，國民黨民調由谷底翻升，朱立倫應該再接再厲繼續提升，並完成10月23日罷免陳柏惟及12月18日反萊豬等四大公投的政治任務。

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