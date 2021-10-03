趙少康稱中國是台灣的根 大批網友灌臉書嗆爆

趙少康批民進黨連歷史課本也「去中國化」，根本是「數典忘祖」，遭網友嗆爆。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/10/03 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕作家吳淡如日前表示自己的女兒和同學們都不知道誰是孫中山，對此中廣董事長趙少康今天（3日）痛批民進黨連歷史課本也「去中國化」，稱中國是台灣的「根」，痛斥民進黨「消弭中國歷史的粗糙硬幹，根本就是數典忘祖」。沒想到貼文一出，遭大批網友嗆爆，前桃園市議員王浩宇也在底下留言狠批，「吳淡如的女兒不知道孫中山，是孩子自己程度差！」

吳淡如近日稱女兒和同學竟說不知道孫中山是誰，因為老師沒教；趙少康今天在臉書劈頭就斥「民進黨的歷史愚民政策會被歷史訕笑」，爆料稱鴻海集團創辦人郭台銘的女兒不知道岳飛是誰，「這讓我也跟著驚訝了。兩個真實發生的事件都證明：教改到現在超過25年，我們學生的素質是不是真的提升有待商榷，但是造成歷史的『斷鏈』，卻是不爭的事實。」

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趙少康批稱，「現在中學生不知道岳飛、孫中山，都是民進黨政府刻意『去中國化』的結果， 把中國史納入了東亞史，篇幅自然大大縮水。但是再怎麼泛政治化也不能企圖掩蓋歷史，讓我們的孩子成為『失根的一代』，沒了博大精深的中國歷史做為支撐，讓孩子的眼界、人文素養都變得又淺又薄，歷史課也變得失色，少了宋朝岳飛熱血的報國故事、三國時代桃園三結義的氣蓋山河，損失的都是我們的下一代。」

趙少康還說，「不管你有多喜歡或有多討厭中國大陸，中國大陸跟其他東南亞國家相比，對台灣都重要得太多。中國大陸是台灣最大的市場，是台灣外匯的主要來源，是台灣最大的機會，也是台灣最大的威脅，『知己知彼，百勝（戰）不殆』，台灣對中國的歷史知道越多，就越能瞭解大陸人民的集體意識及行為態度，刪掉越多的中國歷史，就是自動放棄對中國越多的知識，去中化造成不知己亦不知彼，對台灣不利，甚至會害了台灣。」

趙少康的貼文一出，反而引來大批網友湧入嗆爆，「斷根？台灣人的根在台灣，要學中國根，中國國民黨黨員自己學就好了」、「國民黨說要帶我們反攻大陸，也沒真的做過啊！現在還想搞統一，搞得我好亂啊」、「中國黨被共產黨趕走，還想洗腦台灣人當中國人」、「小時候讀的是反共復國，我現在看到的是舔共求榮，讀歷史有用嗎？」

前桃園市議員王浩宇也在底下留言批，「國小社會課本，在每一個版本中，都有完整的台灣史教育。不管是清朝治台、孫中山數次革命建立民國，都有完整提及。吳淡如的女兒不知道孫中山，是孩子自己程度差、沒有閱讀課外讀物。做爸爸媽媽的，自己不會教嗎？」；台灣基進新聞部副主任陳子瑜也酸：「岳飛一心要反攻，但貴黨...」。

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