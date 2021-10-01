中國AIDA打壓台灣！前外交官要戰鬥藍「別顫抖」 趙少康說話了

中廣董事長趙少康譴責中共在國際賽事打壓台灣，被網友質疑無法代表國民黨立場。（資料照）

2021/10/01 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣選手參加在賽普勒斯舉行的自由潛水世錦賽（AIDA） ，主辦單位轉播卻突然撤下我國旗，日本等10國力挺台灣；前外交官劉仕傑今（1日）上午呼籲「戰鬥藍」嚴正譴責中共，對此，中廣董事長趙少康下午才在臉書譴責中共在國際賽事打壓台灣的行徑，被網友砲轟「你能代表國民黨嗎？」

劉仕傑在臉書表示，自由潛水世錦賽主辦方將我國旗撤下，日本、韓國、俄羅斯、美國、克羅埃西亞、荷蘭、澳洲、法國、德國及斯洛維尼亞選手主動自願隱藏國旗，證明中國的蠻橫贏不了世界的友誼，十國選手一起打臉中共，自由潛水世錦賽也向台灣道歉，劉仕傑呼籲朱立倫、趙少康、羅智強等「戰鬥藍」核心成員「不要再顫抖了」，應嚴正譴責中共。

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中廣董事長趙少康下午在臉書發文，「譴責中共在國際賽事打壓台灣的行徑」，稱中共如果凡事只會泛政治化、搞小動作打壓台灣，不只不能贏得其他國家選手的敬重，還會被看不起，這起事件引發10國群起反彈，中共只是讓國際看笑話，國際賽事中體現相互理解、友誼、團結和公平競爭的運動精神，才是運動賽事的宗旨。

趙少康提到，雖然主辦方已向台灣致歉，但事涉國格，如果真心道歉，就應該把我國旗掛回去，同時公開保證AIDA賽事不會再讓政治凌駕於運動精神，保障所有選手的權益。

對此，劉仕傑認為趙少康的譴責「勉強及格」，但仍有許多網友質疑趙的代表性，紛紛留言指出「那個要與中國『求同尊異』的朱主席呢？」、「你們不是要跟中國談嗎？」、「去跟中國講啊」、「習皇帝致電文，及朱精算師ㄟ回覆文，麻煩請出來面對說明解釋一下！麥擱閃啊！」

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