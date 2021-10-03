「救救3Q哥」 加拿大台僑跨海大動員

多名台僑憂心陳柏惟被罷免，呼籲有投票權的選民睜大眼睛，給年輕人機會。（記者張伶銖攝）

2021/10/03 07:20

〔本報駐加特約記者張伶銖/2日溫哥華報導〕國民黨全力推動台中立委陳柏惟的罷免案，引起許多加拿大溫哥華台灣僑民的關注，擔心陳柏惟可能成為政治惡鬥下的犧牲品。僑務委員張理瑲、大溫哥華台灣同鄕會會長房世伶、前國代吳清桂及來自台南的企業家蔡銀子等關心台灣前途的僑胞們，昨日開會共商對策，討論如何動員支持「3Q哥」，幫助陳柏惟挺過罷免案。

向來關心台灣民主政治發展及家鄕事的張理瑲說，陳柏惟擔任立委以來，出席率達到百分之一百，沒有錯過任何一場的議事機會，即使是在他的選區，「 3Q哥」也是花雙倍時間勤跑選區服務選民。

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張理瑲表示，陳柏惟沒有來自父母的庇佑，也沒有財團雄厚資金的支持，靠著他對於從政及服務人員的熱情一路走到今天，如此珍貴的民主成果，理應受到支持及大家的呵護才是。但最近國民黨全力動員欲拉陳柏惟下台，張理瑲認為，這是因為國民黨看到了陳柏惟的從政實力，所以希望在陳柏惟或是台灣基進黨勢力還未壯大時，將陳柏惟罷免。

大溫台灣同鄕會會長房世伶說，陳柏惟在沒有大型政黨的支持下，擊敗了在地方深耕許多年的國民黨對手，這令他自從上任之後，他的一舉一動，即被人以放大鏡檢視，也因此有比較多對手炒作的題材。

房世伶說，在她看來，陳柏惟的罷免案說穿了就是一場政治惡鬥，不管是在台灣的人民，或是在海外的台灣人，應該都不想見到政治惡鬥的風氣再起，阻礙台灣的民主發展。

來自台南的企業家及慈善家蔡銀子則說，像陳柏惟這樣「表現好」、「提案好」、「準備好」（充分準備提案）如此三好的立委，才上任一年多，就要面臨罷免的命運，這如何能夠體現台灣人的良心? 因此她說，像陳柏惟如此肯做事的立委，大家一定要設法支持，她希望握有罷免選票的選民，一定要考慮清楚，不要受到謠言及不實打壓消息的影響，選賢與能，大家一定要留住能做事的立委。

前國大代表吳清桂說，台灣這幾年來，從來沒有像現在如此在世界上有如此高的能見度，很多努力已經被世界看到，這是台灣人共同努力的結果，因此她很不希望政黨惡鬥搞垮台灣。

吳清桂說，高雄市長韓國瑜因為自己做的太糟而被罷免，之後則是被罷免的一方為了報復，於是推動罷免高雄市議員黃捷，雖然沒有通過，但罷免風氣大開，現在輪到陳柏惟成為被罷免目標。

吳清桂認為為了報復去推動罷免，而被罷免的又都是小黨的年輕人，這些小黨還只是在剛萌芽的幼苗階段，眼看著要還未長大就要消失，令她感到特別不公平及憂心。她說，小黨的存在對於傳達理念及制衡大黨有一定的作用，是民主過程必須要存在的重要一環。

大溫哥華台灣同鄕會財務長陳素美認為，國民黨針對表現好的年輕立委推動罷免，被設為罷免目標的陳柏惟或是接下來也可能被針對的林昶佐，都是表現好，有政治理想的年輕人，所以成為被打壓的目標。

移民加拿大40多年的謝太太則說，每個為人父母者，都不會希望自己在外地打拼的子女，遭到不公平的對待及打壓，這令她對於從高雄到台中發展的陳柏惟，目前遭遇的困難，尤其感到不捨。

在開會之後，這些台灣僑民組了一個「救救3Q哥」的Line群組，並在朋友圈交流如何支持陳柏惟，包括遊說住在陳柏惟選區的親友支持陳柏惟，反對罷免案。

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