江啟臣與陳玉珍、謝龍介台中掃街 宣傳刪Q行動

立委江啟臣（右二）、陳玉珍（右一）與台南市議員謝龍介（左二）投入「刪Q行動」。（記者張軒哲攝）

2021/10/02 12:22

〔記者張軒哲／台中報導〕基進黨立委陳柏惟罷免案將在10月23日登場，今日藍營立委江啟臣、陳玉珍與台南市議員謝龍介3人攜手投入「刪Q行動」，至台中市大肚自強市場掃街，沿途許多買菜婦人跟攤販爭相握手合照，場面熱鬧。

江啟臣說，發動罷免團體期待讓台中鄉親重新決定，淘汰不適任民代，10月23日號投票實際上是對整個民進黨政府的憤怒，這次罷免不只是罷免陳柏惟，實際上也是罷免整個蔡政府。江啟臣說，民意對於蔡政府護航一個不顧民意的民代，民眾的眼睛是雪亮的，大家看看政府的表現，相信支持罷免跟公投的民調會越來越高。

請繼續往下閱讀...

謝龍介說，陳柏惟欺騙鄉親跟選票，大家10月23日用罷免票，讓他好好反省。陳玉珍說，在台北立院開會時，陳柏惟連立院同仁講的話都沒專心在聽，在他的心裡是沒有台中鄉親的，台中鄉親要選一個真的腳踏實地的立委。另外，陳柏惟日前堅持以台語質詢國防部部長邱國正，引起各界爭議一事，陳玉珍說，陳柏惟在立院的表現荒腔走板，立委質詢重要的是內容，語言只是交流工具，陳柏惟一心只想展現他的台語，卻忘了國人真正關心的問題，他根本只是在做秀。

立委江啟臣與台南市議員謝龍介等人在大肚自強市場掃街。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法