挺Q志工隊成軍 陳柏惟感動哽咽：正面迎擊謠言

志工的發言讓陳柏惟（左三）一開口就哽咽。（記者何宗翰攝）

2021/10/02 12:11

〔記者何宗翰／台中報導〕「理由不正當，抵制罷免護家鄉！志工我加入，優秀立委我守護！」立委陳柏惟的罷免投票倒數，由沙鹿陳律師、藥師Freddy發起的「在地青年志工號召全台民眾加入挺Q志工隊行列」活動，今天上午在台中市烏日區玉闕朝仁宮前舉辦，上百名志工現身力挺陳柏惟，讓他一開口就感動到哽咽，「覺得自己做得不夠好，還需要選民這樣站出來捍衛自己的選票！」

沙鹿陳律師致詞時表示，中二（台中第二）選區不是只有一種罷免的聲音，希望志工們站出來，全力投入反罷免的陸戰，守護柏惟留在國會；藥師Freddy說，他是2個小孩的爸爸，去年選舉時相信中二選區有不一樣的機會，台灣有不一樣的改變，面對特定人士的抨擊、抹黑、造謠，大家受夠了，號召11萬支持者出來。

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陳柏惟表示，一直都相信選民的智慧，但選戰演變到南北政治人物全部都來，他記得上週被10幾個人攻擊，團隊說要澄清謠言，但根本不知道從哪裡澄清起；因此跟支持者討論決定要擴大志工組織，進入鄰里消毒宣傳反動員，正面迎擊謠言。

陳柏惟說，大家可能很難想像，作為一個現任的立委，遇到一些場合，如果是對手陣營的樁腳，連門都進不去，「把門關起來在家說都沒看到人，這樣子我怎麼能接受。」

「回想從政到底做錯了什麼大事，我覺得是對內很溫柔，遇到中國就鬼見仇。」陳柏惟說，他對中國國民黨、中國共產黨不是太好，被他們反制也是理所當然，但這樣明目張膽的由黨主席指揮黨務系統，加上地方組織幹部及空軍飽和式攻擊，他實在不願意看到一個選區被打成這樣。

陳柏惟感嘆，不滿意他的政治立場，4年後再選一次，為什麼要把選舉的過渡期、成長期，打成戰鬥期，這時候急著做出決定，這難道不是利用民主反民主嗎？他認為這樣的黨主席格局太小，國內最大的在野黨，獨裁過6、70年的執政黨，到現在只對付一個小黨，「希望這樣的報復性罷免到我為止！」

陳柏惟（左二）率領志工隊進入玉闕朝仁宮參拜。（記者何宗翰攝）

「在地青年志工號召全台民眾加入挺Q志工隊行列」活動，2日上午在台中市烏日區玉闕朝仁宮前舉辦。（記者何宗翰攝）

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