馮世寬反對中正紀念堂轉型 時力轟：無視威權屠戮人民歷史

退輔會主委馮世寬說，美國人至今也沒拆林肯紀念堂，上一輩的台灣人都敬重蔣介石，今人沒有資格拆掉中正紀念堂，應該留給子孫。（記者羅沛德攝）

2021/09/30 21:48

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吳斯懷要求表態中正紀念堂存廢 馮世寬：美國也沒拆林肯紀念堂

〔記者楊丞彧／台北報導〕退輔會主委馮世寬今天在立法院備詢時，公開指責中正紀念堂轉型方案太過激烈且製造仇恨，並類比美國也沒有人主張拆除林肯紀念堂。時代力量黨團說，這個類比不但極為欠妥，更映照出部分軍方高層的史觀停留在威權時期，完全抗拒促轉會要求推動的轉型正義方案，也無視總統蔡英文清除威權象徵的決心。

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行政院促轉會提出中正紀念堂轉型方案，移除蔣介石銅像，規劃改成「反省威權歷史公園」。國民黨立委吳斯懷今天詢問退輔會主委馮世寬的態度，馮世寬說，美國前總統林肯為了解放黑奴，發動南北戰爭，戰後白人黑人都恨林肯，但美國人至今也沒拆林肯紀念堂，中正紀念堂是「我們台灣人祖先的」，上一輩的台灣人都敬重蔣介石，今人沒有資格拆掉中正紀念堂，應該留給子孫。

對此，時代力量黨團直指非常不當。美國南北戰爭作為內戰，與二二八事件中國家暴力屠殺平民、以及白色恐怖時期中公權力長期的濫捕濫殺，兩者的性質完全不同，無法類推。

時代力量黨團說，馮世寬今侃侃而談，更映照出過去軍隊環境所教育軍人的史觀，亦即「黨國體制指使軍隊屠殺人民並不重要，蔣委員長保衛了台灣，所以他的銅像仍然需要被屹立、紀念意義不可被玷污」，但這正是標準的威權象徵典範。

時代力量黨團認為，民主國家軍隊不讚頌、崇敬特定人物，不是為特定人物利益而行為，而是依循民主體制和法治；況且，我國在2017年就通過「促進轉型正義條例」，身為三軍統帥的總統蔡英文也正式公告，理應是所有政府機關，包括國軍也要遵從的法律。

時代力量黨團批評，多年來國防部與退輔會處處抵抗轉型正義。以銅像處置而言，迄今國防部及退輔會都毫無進度，甚至立院多次質詢關切，台上部長及主委都堅持反對拆除。甚至，對於所謂「功過並陳」方案也都強烈抗拒，國防部並在報告裡表明銅像代表著「國軍光榮歷史」，退輔會報告甚至狡辯「具寓教於樂意涵」。

時力黨團再次強調，促轉條例是國家通過的法律，作為國家的軍隊，軍方應遵行國家政策，真正地面對歷史，而不是強詞奪理、甚至目無法紀。時代力量黨團重申，面對威權象徵如何處置可討論，但不應是馮世寬這種無視威權政府濫權、無視其使用軍隊屠戮人民的歷史，更無視轉型正義的態度。

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