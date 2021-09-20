沒必要鐵籠囚禁！政治受難團體促移除中正紀念堂蔣公銅像

政治受難團體促移除中正紀念堂蔣公銅像。圖為抗議人士向銅像丟雞蛋，與本新聞無關。（資料照）

2021/09/20 09:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會提出中正紀念堂轉型方案，規劃改成「反省威權歷史公園」，並移除蔣介石銅像。今年10月起將展開三個面向的社會溝通活動，視覺化呈現空間設計；政治受難團體呼籲，蔣介石銅像若不移除，威權崇拜不會消失，銅像應搬遷至大溪慈湖，也沒必要做鐵籠囚禁。

促轉會規劃，移除大廳內銅像、改造堂體功能與外觀、破除園區整體崇拜軸線三大處置措施，將透過包容性、友善多元群體的設計策略，還給民眾更自由、開放的都市公共空間。並去除紀念緬懷意涵的威權象徵和佈局，藉此空間達成反省與反思歷史的功能。

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促轉會官員表示，促轉會下一階段將進行中正紀念堂轉型的社會溝通，主要可分為三個面向：一、法案配套研擬。二、研提設計概念草圖，視覺化呈現空間轉型可能性。三、透過多元管道推動溝通對話，呈現本會規劃成果，與專家學者討論空間、法律層面議題，也有開放給一般民眾的規劃。

官員指出，下半年至明年上半年，會根據這三個面向舉辦更多相關系列活動，希望能藉此收納各方的轉型意見，包含「具體空間使用」和「如何反省威權歷史」，以完善基於促轉條例法定職權提出的「反省威權歷史公園」方案細節。

在法規配套研擬部分，促轉會建議廢止「中正紀念堂組織法」，為了打造積極反省威權的歷史公園，也規劃建議未來主管機關的籌備處組織法。另外，鑑於現行法制清除威權象徵的規範仍不完備，促轉會將研提草案強化處置程序，相關規劃也會與中正紀念堂有關。

「有威權象徵就應該清除！」台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕受訪表示，促轉條例第6條明文規定清除威權象徵，到現在仍遲未轉型及移除銅像，政治受難遺族一直聲聲催促，既然有法源就要依法處理。

蔡寬裕提及，中正紀念堂主管機關文化部有召開多場座談會，促轉會兩個月前也有來諮詢，政治受難團體已多次向政府建言，見過前後任文化部長鄭麗君、李永得，促轉會這次的轉型方案是彙整多數意見而來，既然提出規劃就應盡快處理，不要民主化近30年還在崇拜獨裁者。

據舉例，西班牙佛朗哥軍事獨裁迫害許多人民，1980年代佛朗哥倒台後，西班牙與台灣一樣非常保守，直至90年代才認為須做轉型正義，後來就將佛朗哥銅像清除，3年前更通過除垢法，不讓佛朗哥遺骸留在烈士園，台灣應與時俱進。

他強調，中正紀念堂轉型及銅像移至慈湖，這段歷史才能告一段落，不然威權崇拜將繼續存在，台灣社會每年仍在吵這些事，最近有人說要做鐵籠或銅像保留原狀，都是沒有必要的，他不贊成用籠子羞辱銅像，但政府做事也不要留一個尾，改革一定會陣痛，「長痛不如短痛」，直接移除才能減少爭執。

「三軍儀隊可先退出！」蔡寬裕建議，三軍儀隊在扁執政時曾經撤出，後來馬英九執政又改回來，有一年他陪外國學者參觀中正紀念堂，外人感到非常訝異，為何民主化的台灣還在崇拜獨裁者，還派有三軍儀隊駐守，全世界沒有第二個地方像台灣這樣，這對國際形象傷害很大，總統應指示國防部進行調整。

中正紀念堂。（資料照）

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