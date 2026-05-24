再提發放成長津貼 賴清德：生一個小孩 政府給你108萬

賴清德總統（前排右二）今天上午到嘉市王靈宮五顯帝廟參香，向鄉親說明明年元月開始上路的「0到18歲每月發5000元成長津貼」新政策。（記者丁偉杰攝）

賴清德總統今天上午到嘉義市王靈宮五顯帝廟參拜並贈匾，再度提到將於明年元月開始上路的「0到18歲每月發5000元成長津貼」新政策。賴總統強調，經濟好、稅收增加，紅利共享要用來照顧人民，如果18年都領滿，生一個小孩，政府給你108萬，「大家有贊成嗎？」全場響起歡呼聲大喊「有！」

賴總統今天上午由立委王美惠、陳冠廷、國策顧問黃俊森、嘉市議員暨民進黨嘉市黨部主委黃大祐及黨公職人員陪同到五顯帝廟參拜並贈匾，賴隨後在廟埕開講，向鄉親說明各項施政成果與未來規劃。

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疑因天氣熱，現場廟方一位監事陳姓老先生身體不適當場嘔吐，伴隨血壓降低、冒冷汗，賴總統立即化身「賴醫師」上前關心他的身體狀況，幸好無大礙，後來由救護車送離現場。

賴總統致詞時指出，因為國家在進步，經濟在發展，稅收在增加，紅利共享要用來照顧人民。0到18歲每月發5000元的新政策，如果18年都領滿，一年6萬元，18年就是108萬元，等於生一個孩子，政府要給你108萬元，「大家有贊成嗎？」全場頓時響起歡呼聲大喊「有！」

賴總統說，對於六大弱勢照顧津貼也要全面調漲，包括老農津貼每月1萬元，家庭主婦國民年金每個月也有5000元、低收入戶家庭生活補助、就學生活補助、身心障礙者生活補助及弱勢兒童及少年生活扶助等。

賴總統表示，勞工基本薪資也不斷加薪，前總統蔡英文時代一開始2萬008元，至今連10年加薪，目前2萬9500元，今年我再調整，就超過3萬元了。

賴總統說，軍公教也要照顧，蔡英文8年加上我就任2年，加薪4次，2次3％、2次4％共14％，前總統馬英九8年加一次3％；蔡總統與我都關心軍公教，「大家都誤會民進黨較不關心軍公教，無影啦，我們做給大家看」，行政院長卓榮泰也說今年8月軍公教又要加薪了。

賴總統表示，加薪以外，還要減稅，蔡總統與我，不斷在減稅；現在全台灣有40至50％不用繳所得稅，收入前1％的人在繳稅，經濟好、政府稅收增加，把人民照顧越周到，他會繼續打拚，讓台灣更好。

賴清德總統（左四）今天上午到嘉市王靈宮五顯帝廟參拜並贈匾。（記者丁偉杰攝）

賴總統化身「賴醫師」上前關心廟方陳姓監事身體狀況。（記者丁偉杰攝）

鄉親聚集在嘉市王靈宮廟埕聽賴總統說明各項施政成果與未來規劃。（記者丁偉杰攝）

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