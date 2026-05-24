馬辦3人小組稱查無證據 馬英九質疑蓄意掩蓋事實 將訴追蕭、王責任

前總統馬英九。（資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九基金會三人小組今日聲明，已完成該案調查報告，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。對此，馬英九今日表示，調查結果和基金會掌握的具體事證亦差距過大，令人遺憾。不得不質疑調查小組是否有基於私誼或特定目的蓄意拖延與掩蓋的情形。

談3人小組調查結果 馬：和基金會掌握的事證差距過大

馬英九說，他將委任戴遐齡執行長，儘快召開記者會，向社會大衆說明有關本案的一切相關事證，同時循相關訴訟程序追究蕭、王兩人的責任，以求全面澄清事實、破除不當流言，還原真相，讓社會公義得以伸張。

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馬稱將委任戴遐齡執行長 儘快召開記者會

馬英九基金會三人小組發言人李德維今日表示，歷時1個月又3天的調查，調查結果沒有積極證據可證明，相關現金款項有流入私人款項。聲明指出，被指控人蕭旭岑並未經手基金會財務，而負責財務的被指控人王光慈，提出的相關帳務紀錄及憑據完整，多可證明其等遭指控的現金使用於馬英九、機要及隨扈等公務用途，因此無法證明蕭旭岑、王光慈兩人確有違反財政紀律之情。

聲明指出，馬英九大姐馬以南已委任律師龍毓梅向法院聲請針對馬英九「輔助宣告」的裁定，且經台北地方法院證實確有此情。有鑑於前述聲請結果與馬英九召集董事會是否合法息息相關，同時對召集合法性存有疑義的董事會，得否針對三人小組的調查報告進行討論與決議適當處理措施亦有重大關連，三人小組建議應待法院對於該聲請做出判斷後，再召開董事會商討調查報告。

對此，馬英九今日下午聲明表示，針對蕭旭岑、王光慈涉嫌違法侵佔背信之事，經過基金會聘請的法律顧問及會計師協助內部深入調查後，已列舉出多項明確事證、人證以及疑點。為進一步瞭解本案真相，本基金會之董事會今年於3月27日特別由董事薛香川、李德維、尹啟銘成立三人調查小組，且基金會多次將本案相關事證資料提供給該專案小組，以調查各項事證的真實性，並期待該小組能詳盡閱覽資料並約談相關證人說明。

馬英九質疑調查小組基於私誼或特定目的蓄意掩蓋

馬英九說，可惜經過長達近2個月的調查，三人小組不但沒有逐一約詢、調查的方向亦偏離法律要件，而最後提出的調查結果和本會掌握的具體事證亦差距過大，令人遺憾。不得不質疑調查小組是否有基於私誼或特定目的蓄意拖延與掩蓋之情形？

馬英九強調，為秉持勿枉勿縱的公平原則，也維護本人一生從政的清譽。本人已決定委任戴遐齡執行長、在本會律師及會計師和前國安會秘書長金溥聰陪同下，儘快召開記者會，向社會大衆說明有關本案的一切相關事證，同時循相關訴訟程序追究蕭、王兩人的責任，以求全面澄清事實、破除不當流言，還原真相，讓社會公義得以伸張。

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