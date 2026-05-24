馬英九基金會三人小組：無法證明蕭旭岑、王光慈違反財政紀律

馬英九基金會三人小組聲明表示，無法證明蕭旭岑（見圖）、王光慈違反財政紀律。（資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九基金會三人小組今日聲明，已完成該案調查報告，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。三人小組指出，馬英九大姐馬以南已委任律師向法院聲請針對馬英九「輔助宣告」的裁定，建議應待法院對於該聲請做出判斷後，再召開董事會商討調查報告。

聲明指出，調查報告的調查程序，以基金會於4月20日寄送予董事的紙本資料、即內部調查資料與指控事實作為基礎，展開歷時1個月又3天的調查作為，包含多次於例假日進行十數次調查會議及訪談六組人員的嚴謹過程，並無具體及確切的客觀證據，得以證明蕭、王二位被指控人有私吞財物的情事。

請繼續往下閱讀...

聲明表示，被指控人蕭旭岑並未經手基金會財務，而負責財務的被指控人王光慈，提出的相關帳務紀錄及憑據完整，多可證明其等遭指控的現金使用於馬英九、機要及隨扈等公務用途，因此無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。三人專案小組調查事項主要為9項違反財政紀律的指控事實，均屬今年4月20日基金會寄送予董事的紙本資料所揭露的內容。

聲明指出，依據3月27日董事會決議，三人小組應於調查完成後提報董事會討論，再由董事會採取適當處理措施，包括對於社會大眾說明。然而依5月22日諸多媒體報導，馬英九大姐馬以南已委任律師龍毓梅向法院聲請針對馬英九為「輔助宣告」的裁定，且經台北地方法院證實確有此情。

聲明表示，有鑑於前述聲請結果與馬英九召集董事會是否合法息息相關，同時對召集合法性存有疑義的董事會，得否針對三人小組的調查報告進行討論與決議適當處理措施亦有重大關連，三人小組建議，應待法院對於前述輔助宣告的聲請做出判斷後，再召開董事會商討本次調查報告。

三人小組重申，因調查過程並不順暢，包含索取資料未能獲得基金會完整提供，擬約談人員亦未全數配合約談。例如，前國安會秘書長金溥聰，自稱受馬英九授權辦理蕭、王二人涉嫌違反財政紀律事件，其自始至終並未出示授權書。再者，經調查小組審閱基金會提供文件，獲悉於三人小組成立後，基金會仍於4月8日私下委請律師訪談現職員工，雖經調查小組要求提出訪談記錄卻遭拒絕。

此外，調查小組約談親身參與2月25日財政紀律事件，且於同日獲馬英九任命為代理執行長的董事高華柱，惟始終訪談未成，因此三人小組已竭盡全力針對得以調查的事項全數調查，力求完成董事會交付的任務。

聲明提醒，依據財團法人法及基金會章程，董事會是基金會最高決策機關，基金會內部人員若未經董事會授權，擅自違反董事會決議或相關規定者，必定依法追訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法