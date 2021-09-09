促轉會擬拆中正紀念堂蔣介石銅像 朱立倫：要不要拆中山高？

國民黨主席候選人朱立倫今嗆聲「你敢拆除兩蔣銅像，我敢打垮文化台獨」。（取自臉書）

2021/09/09 14:33

〔記者林良昇／台北報導〕促轉會公布中正紀念堂轉型方案，引發藍營不滿，國民黨主席候選人朱立倫今嗆聲「你敢拆除兩蔣銅像，我敢打垮文化台獨」，反問要不要拆除中山高速公路？桃園國際機場？朱強調，國民黨更要大聲講清楚國民黨對台灣的貢獻，他要持續向文化台獨宣戰。

朱立倫今透過臉書嗆聲，批評民進黨要是敢拆除兩蔣銅像，他就敢打垮文化台獨。促轉會報告，打算拆除中正紀念堂蔣公銅像。民進黨意圖激化社會對立，掩蓋執政無能的事實，國民黨更要大聲講清楚國民黨對台灣的貢獻，並且強勢監督民進黨執政的失德失能。

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朱立倫說，過去在桃園縣長任內，遇到民進黨在全台各地鴨霸拆除兩蔣銅像，破壞歷史記憶、傷害榮民與許多人的情感，他很心疼，四處收羅破碎的銅像，在桃園成立「兩蔣文化園區」，現已保存200多座兩蔣銅像，也成為成功的觀光勝地。即便是民進黨籍的桃園市長鄭文燦上任後，都表達尊重態度並延續這項政策，顯示這項作為廣獲人民肯定。

朱立倫質問，民進黨與促轉會，想方設法拆除銅像，那有沒有決心敢抹去兩蔣為台灣奮鬥的一切痕跡？包含拆除金門烈嶼的八二三砲戰勝利紀念碑、手機裡的台積電晶片、中山高速公路、桃園國際機場並終止中鋼冶煉？

朱立倫批評，民進黨的東廠只敢蠻橫拆除有形的銅像，但改變不了永恆的史實，只敢用掩耳盜鈴的態度作清算鬥爭，卻不敢面對國民黨對中華民國、對台灣這塊土地的貢獻。

朱立倫說，反擊文化台獨他接下來有3個行動方案：當民進黨破壞國軍光榮記憶：他與退役軍人們會面共商保衛銅像的抗爭計畫。當民進黨破壞黨史與國史：他要加速推動黨史資料數位化、策展化、影音化，活化黨史、宣揚真相，讓民進黨對史實不能遮掩也無法毀謗。當民進黨用文化台獨竄改這片土地的記憶：他要在台灣各地增設兩蔣史蹟巡迴展覽，讓兩蔣與國民黨保衛台灣、建設台灣、用行動愛台灣的事蹟廣為人知、代代流傳。

朱立倫強調，對歷史可以有不同的看法，但真相只有一個。他會窮盡努力，保衛歷史記憶、呈現史實，持續向文化台獨宣戰，不容青史盡成灰。

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