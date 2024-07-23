中國快艇越界翻覆案 兩岸代表明可望簽署協議

被撈起轉正面的中國快艇。（資料照，讀者提供）

2024/07/23 16:07

〔記者吳正庭／金門報導〕中國快艇越界金門海域翻覆造成2名中國漁民死亡，相關善後問題，在各方持續努力下近日終露曙光，陸委會和中國代表預定明天簽署協議，我方將歸還中國漁民遺體、船隻。對此，金門縣政府今天間接證實此事，但不便回應。

知情人士分析，其實，經過15輪協商無功而返後，兩岸相關訊息往來從沒停過；台灣方面，尤其金門各界為此奔波、穿梭兩岸，更是一直進行中。海峽交流基金會副董事長兼秘書長羅文嘉20日抵金門即露出口風，對於「0214」中國快艇越界金門海域翻覆案，他期望、也相信，「應該很快可以有好的結果」。

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此外，金門籍立委陳玉珍今天透過臉書寫下關鍵字「祝明天一切順利」、「魂歸故里」、「善意累積」、「人道主義」。目前人在中國上海的陳玉珍寫下：「雖然台北是颱風的前夕，但是人在上海，晴空萬里。兩岸之間，多少人的努力，衷心企盼，風雨終會過去，未來一片晴空。」似乎也預告，「0214」一事，明天會有結果。

陳玉珍說，這件事情如果順利落幕，是好幾個單位不停努力溝通的結果，她自己在台北、金門往返中國，這期間的過程跌宕起伏，讓她感受很深；她也相信，此事在雙方都釋出善意的情況下，終於取得共識，也相信明天可以圓滿落幕。

她說，對於金門鄉親而言，還有兩件事情很重要，1件是滯留中國的胡姓釣客盡快回家，另1件是開放中國人民到金門觀光，相信在「0214」落幕後，這兩件事都指日可待。

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