退輔會駐美人選 馮世寬：退役少將倪邦臣預計明年元旦派駐

立法院外交及國防委員會今邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況並備質詢。（記者羅沛德攝）

2021/09/30 13:33

〔記者吳書緯／台北報導〕退輔會預計派員駐美，並已獲得美方同意，退輔會主委馮世寬今在立院證實，其中一位已確定派駐的人選為少將退役的退輔會官員倪邦臣，曾派駐國外，並有中美洲受訓經驗，英語、西語俱佳，預計明年1月1日就會派駐美國。

立法院外交及國防委員會今邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢。朝野立委皆關注退輔會派員駐美進度、派駐人選名單以及為何原訂今年第三季派員駐美，卻延至明年1月1日的原因。

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馮世寬表示，延宕的原因包含美國疫情關係，原訂設置於駐美軍事代表團的辦公室尚未裝修，但借助僑委會委員長童振源的協助，找到華府華語學校暫借辦公室，而派駐人選遴選過程也是另外一個因素。

馮世寬透露，目前已確定其中1位人選，是將級退役、並曾派駐國外，也在國外受訓過，而另外一位人選正在遴選中。國民黨立委李德維質詢也詢問駐美進度一事。

馮世寬表示，這位確定駐美的官員，背景為曾經派駐在國外，在軍校受訓時，也曾在中美洲受訓，英語、西語都很好，並曾在國防部參謀本部情報次長室主管國際事務。

馮世寬讚嘆，沒有想到他會退伍後投考退輔會，正好退輔會在醞釀駐外人員時，發現他是可用之才。李德維追問馮能否透露姓名。不過，馮世寬一時無法想起名字，還問了幕僚「什麼大名，我都忘記他的名字」，才正式首次對外透露派駐美國官員為倪邦臣。

據了解，倪邦臣現為退輔會台南榮家副主任，陸軍官校正56期，曾任國防部參謀本部情次室國際處長，2016年在國防部訓練次長室準則發展處長任內晉升少將，由於曾在17小時內，完成全程226公里的鐵人三項運動，當時還被媒體稱為「三鐵將軍」。

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