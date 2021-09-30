退輔會駐美人選 馮世寬：退役少將倪邦臣預計明年元旦派駐
〔記者吳書緯／台北報導〕退輔會預計派員駐美，並已獲得美方同意，退輔會主委馮世寬今在立院證實，其中一位已確定派駐的人選為少將退役的退輔會官員倪邦臣，曾派駐國外，並有中美洲受訓經驗，英語、西語俱佳，預計明年1月1日就會派駐美國。
立法院外交及國防委員會今邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢。朝野立委皆關注退輔會派員駐美進度、派駐人選名單以及為何原訂今年第三季派員駐美，卻延至明年1月1日的原因。
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馮世寬表示，延宕的原因包含美國疫情關係，原訂設置於駐美軍事代表團的辦公室尚未裝修，但借助僑委會委員長童振源的協助，找到華府華語學校暫借辦公室，而派駐人選遴選過程也是另外一個因素。
馮世寬透露，目前已確定其中1位人選，是將級退役、並曾派駐國外，也在國外受訓過，而另外一位人選正在遴選中。國民黨立委李德維質詢也詢問駐美進度一事。
馮世寬表示，這位確定駐美的官員，背景為曾經派駐在國外，在軍校受訓時，也曾在中美洲受訓，英語、西語都很好，並曾在國防部參謀本部情報次長室主管國際事務。
馮世寬讚嘆，沒有想到他會退伍後投考退輔會，正好退輔會在醞釀駐外人員時，發現他是可用之才。李德維追問馮能否透露姓名。不過，馮世寬一時無法想起名字，還問了幕僚「什麼大名，我都忘記他的名字」，才正式首次對外透露派駐美國官員為倪邦臣。
據了解，倪邦臣現為退輔會台南榮家副主任，陸軍官校正56期，曾任國防部參謀本部情次室國際處長，2016年在國防部訓練次長室準則發展處長任內晉升少將，由於曾在17小時內，完成全程226公里的鐵人三項運動，當時還被媒體稱為「三鐵將軍」。