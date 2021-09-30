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    陳柏惟若再用台語質詢？ 馮世寬︰希望他別逼我 今天沒穿西裝

    退輔會主委馮世寬今表示，許多榮民希望立委用國語問政，且他這2年為了榮民學了各地方言，沒有時間學台語，盼陳柏惟用國語問政，這樣大家雙贏。（資料照）

    退輔會主委馮世寬今表示，許多榮民希望立委用國語問政，且他這2年為了榮民學了各地方言，沒有時間學台語，盼陳柏惟用國語問政，這樣大家雙贏。（資料照）

    2021/09/30 09:37

    〔記者吳書緯／台北報導〕台灣基進立委陳柏惟日前於立法院外交及國防委員會以台語質詢國防部長邱國正，雙方為了傳譯問題發生口角，引發各界討論；退輔會主委馮世寬今表示，許多榮民希望立委用國語問政，且他這2年為了榮民學了各地方言，沒有時間學台語，盼陳用國語問政，這樣大家雙贏，並以先前和立委衝突時秒脫西裝為例，表示「希望他不要逼我，今天沒有穿西裝」。

    立法院外交及國防委員會今邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢。馮世寬報告前接受媒體聯訪，被問及若陳柏惟今再堅持以台語質詢，將會做何反應？馮世寬表示，一個議場有議場規則，他深切了解，這是議場不是戰場，大家應該能夠互相諒解。

    馮世寬坦率表示，「我台語不行」，當然希望他用國語來問，而且很多老榮民打給他，他們也希望立委能以國語問政，這樣才聽得懂，而且老榮民從各地來台，他們當然不會講台語。

    馮世寬說，這2年，他學台語都沒有時間，還去學山東話、廣東話、四川話，並表示最難的是福州話，而且還有西藏人榮民，所以學了很多種語言，至少要能跟90歲老先生用其方言講幾句問候的話。

    馮世寬說，假如陳柏惟問他，他會說沒有時間學台語，希望他能諒解，且語言是需要而產生的，假如他在美國國會，當然會用英語，「在這裡當然是用國語」，大家都聽得懂，他會為榮民請命，希望陳柏惟用國語來問政，這樣大家雙贏。

    馮世寬上會期曾和國民黨立委鄭天財在立院質詢時爆發衝突，鄭天財拿咖啡潑向馮世寬，馮也不甘示弱「秒脫西裝」欲和鄭理論。媒體追問，若陳柏惟今天堅持以台語問政，將會如何反應？馮世寬打趣回應，「我希望他不要逼我，今天沒有穿西裝」，希望大家雙贏啦，大家應該要和平。

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