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    3Q母語問政惹風波 賴品妤力挺陳柏惟：良善本意被模糊焦點

    民進黨立委賴品於發文力挺陳柏惟。（圖片截取自臉書）

    民進黨立委賴品於發文力挺陳柏惟。（圖片截取自臉書）

    2021/09/29 23:15

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進立委陳柏惟27日質詢國防部長邱國正時堅持使用台語，引起各界討論。對此，民進黨立委賴品妤今天（29日）發文力挺，表示此次事件只是產生了一點誤會，讓他良善的本意模糊了焦點。

    賴品妤在臉書表示，陳柏惟在週一的質詢申請了立院史上第一次的通譯服務，堪稱是「母語友善工程」的重大里程碑，「但比較可惜的是，可能因為備詢部會對通譯服務還不熟悉，所以產生了些許誤會，也讓柏惟良善的本意模糊了焦點。」

    賴品妤強調，陳柏惟是一個在台中為民眾積極爭取權益、在中央為台灣認真打拼的優秀立委，「我常常在立法院遇到他時，看到他不論在國會忙到多晚，都堅持要趕回台中與民眾對話。」

    賴品妤說，不過還是有特定有心人士操作，想要罷免掉陳柏惟，對此她感到相當不捨。但是她認為，主導罷免案的有心人士，應該透過理性辯證、論述來向民眾說明自己的倡議理念，而不是惡意中傷，甚至故意忽略了自己的問政表現，並持續用雙重標準來中傷陳柏惟，這令人很難不懷疑背後政治目的。

    賴品妤表示，如此作法已然違背民主制度的初衷，不僅持續地浪費社會資源，更將會不斷地撕裂社會，長久以往實非台灣社會之福，「因此我要呼籲，請讓我們一起來支持柏惟，把優秀、認真的立法委員留在國會，讓他持續在中央，顧地方。」

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