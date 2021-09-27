台語質詢邱國正引爭議 陳柏惟解釋稱「喜事變悲劇」

立委陳柏惟今天質詢國防部長邱國正，就使用母語引發爭論，陳柏惟今天在臉書說明此事。（資料照）

2021/09/27 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕立法院開始試辦通譯服務，立委陳柏惟今天（27日）也申請用台語質詢國防部長邱國正，不過雙方溝通不良，陳柏惟批邱國正「鴨霸」引爭議，陳柏惟則在臉書說明，他沒理由、動機製造衝突，而試辦通譯服務本是好事，不幸「喜事變悲劇」，認為立院官方通譯應準備好再執行。

陳柏惟在臉書表示，很抱歉此事引起大家擔心，值此非常時期，他沒有理由、動機製造衝突，強調勿因此指責母語使用的正當性，也不需要見縫插針，他和邱部長在台灣國防安全共同努力，請容許他敘述今天事件經過。

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陳柏惟說，今天本是該被歷史記錄的一天，會期展開，台灣史上第一次立法院有通譯，他也做了很多功課來面對開學質詢，國防部長與他將會被記錄下來，本應是光榮的事蹟，也可以看到不同政黨的召委慎重其事地宣布使用這項服務。

陳柏惟指出，去年上任後，立法院幾次發生母語溝通不良事件，因此，他們提案通過立法院使用通譯服務，讓大家在國會可以自由的使用自己的母語，他也把這件事情當作政績宣傳，公部門由上而下可以讓質詢內容讓更多人知道；他從不逼迫別人講台語，也不曾在對方聽不懂的情況說台語，更沒有考驗國防部長的聽說能力，只是卑微的希望自己能使用台語進行質詢。

陳柏惟說明，用台語進行質詢，是因為在推動政策與論述的過程，以及在選前選後，他的選區行程也都大部分使用台語，他服役的時候基層官士兵也都使用台語，希望能讓選區的聲音被國會聽見，也希望能把國會的聲音帶回選區，「私心的說我在用台語質詢時通常都比較順利，所以我希望能自由的使用台語。」

陳柏惟表示，團隊檢討了這次的事件，原因在「國防部」與「立法院」與「我」的認知不同，一方面立法院覺得準備好了，當作是喜事在宣布；另一方面國防部認為他是突襲，選擇用對抗的方式反對；自己是真的開心的登記使用通譯，也直接進入對談，從頭到尾無意將此事做政治操作，會在會後將質詢內容書面給國防部完成工作。

陳柏惟說不會執著在這個事件上，也無意用此事做議題，他也用中文質詢了國防部三個會期，但我覺得有必要跟各位澄清，避免產生誤會，後續會跟立法院與國防部溝通，或許等立法院認為大家都準備好了後，才能夠自由的使用母語。

陳柏惟也再次對此事抱歉，造成大家不必要的誤會。

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