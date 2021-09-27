陳柏惟堅持台語質詢惹議 王浩宇：能理解但沒必要

立委陳柏惟今日質詢國防部長邱國正時，堅持以台語質詢，兩人就這點頻繁言語交鋒。（資料照）

2021/09/27 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進立委陳柏惟今日質詢國防部部長邱國正時，由於堅持以母語台語質詢，並質疑邱國正假裝聽不懂，雙方為此唇槍舌戰一番。對此，前桃園市議員王浩宇表示，能理解陳柏惟的想法，但覺得在這個時間點沒必要。

陳柏惟今日堅持以台語質詢，因此邱國正也請國防部常務次長李宗孝充當翻譯，將質詢內容以國語傳達給他。不過此舉引起陳柏惟不滿，認為邱國正是假裝聽不懂台語，更批 評他「鴨霸」。

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對此，王浩宇在臉書貼文，「我理解3Q的想法，但覺得這個時間點很沒必要啦！」他表示，邱部長本身是外省人，真的聽不懂台語，而自己本身是客家、外省後代，雖然這幾年努力學習，但也不見得聽得懂所有的台語用詞。

王浩宇說，邱部長成長過程中，恰逢國民黨多年禁止說方言運動，對台語、客語、原住民語的傳承造成嚴重傷害。他支持在雙方理解的狀況下使用自己的母語，但不必為此吵架。

王浩宇表示，陳柏惟可能最近壓力大，但這樣的爭吵時在沒有意義，改善的方案，或許是立法院設置通譯，這部分已經正在試辦，希望在磨合期內雙方能互相尊重，至少不要有情緒用詞。

國防部長邱國正（右）接受立委陳柏惟台語質詢時，請國防部常次李宗孝（左）當傳譯。（記者涂鉅旻攝）

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