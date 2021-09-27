每年3.5萬軍事訓練役男下部隊 立委質疑配套待落實

立法院外交及國防委員會27日邀請國防部長邱國正報告業務概況並備質詢。（記者廖振輝攝）

2021/09/27 12:48

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部調整後備政策，本月起試辦4成軍事訓練役男到部隊歷練，國軍估計，每年將有3.5萬人下部隊。不過，立法院外交及國防委員會朝野立委今對此政策頻提出質疑，民進黨立委蔡適應指出，若軍事訓練役男下部隊，會不會導致常備部隊又要派員辦理相關業務，增加困擾，國軍應該把相關配套講清楚。

國防部拍板，軍事訓練役男未來將分為到本島、外島部隊歷練，部分則留於新訓單位，部分則選優培訓預備士官。立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長邱國正業務報告、備詢，民進黨立委蔡適應詢問，每年下部隊軍事訓練役男人數為何？國防部參謀本部訓練次長李天龍表示，現在每批次約有4成下部隊，若換算為年度總額為3.5萬人。

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蔡適應質疑，若以役男11週部隊歷練換算，扣除報到、休假等，可能只剩9週能參與實務運作，是否又會變成常備部隊，又要派員辦理後被業務，國軍還是要把配套講清楚。

蔡適應也指，國軍以前實施軍事訓練役政策時，役男要下部隊，但2018年起又改成不用下部隊，現又改成要下部隊，為何有此政策轉折？李天龍表示，在2017年實施役男下部隊，確實有得到訓戰結合效果，隔年卻取消的原因有二，首先考量常備部隊以志願役官兵為主，其次則考量役男整訓、整退取得專長的效益。

邱國正表示，他不清楚2018年停止部隊下部隊的原因，但他認為，若部隊訓而未用，就不會達到效果。

國民黨立委洪孟楷詢問，現在軍事訓練役男可以選擇在大學時期暑假服役，若恢復「外島籤」，國軍有無相關規劃？李天龍表示，若在暑假受訓者，就不會到常備部隊。

國民黨立委李德維質疑，此事涉及役男重要權益，也是非常多家屬關心之事，為何業務報告內一個字都沒提？這千萬不能都不談。邱國正亦同意此看法。

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