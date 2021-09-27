為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    被朱立倫點名下一個罷免 林昶佐回應了

    林昶佐想提醒朱立倫，國民黨在立院使用鐵釘、鐵棍乃至於豬腦、豬內臟來一再癱瘓議事，在地方則四處推動罷免來操作對立與仇恨，這些行為是否對台灣有益。（資料照，本報合成）

    林昶佐想提醒朱立倫，國民黨在立院使用鐵釘、鐵棍乃至於豬腦、豬內臟來一再癱瘓議事，在地方則四處推動罷免來操作對立與仇恨，這些行為是否對台灣有益。（資料照，本報合成）

    2021/09/27 18:04

    〔即時新聞／綜合報導〕剛當選中國國民黨主席的朱立倫今（27）日表示，除了台中市區域立委陳柏惟的罷免案，接著就是要罷免台北市中正萬華區立委林昶佐。對此，林昶佐反提醒朱，國民黨一年多來在立院癱瘓議事，地方上則四處推動罷免操作對立與仇恨，當社會盼望重回生活常軌之時，「台灣最大在野黨是否應該繼續高舉這個路線，朱立倫先生可以更理性務實地來思考」。

    林昶佐今日在臉書PO文表示，朱立倫今天在新北市議會受訪時提到，接下來除了陳柏惟以外，也會推動罷免他。林昶佐說，他想提醒朱立倫，這一年多來，國民黨在立院使用鐵釘、鐵棍乃至於豬腦、豬內臟來一再癱瘓議事，在地方則四處推動罷免來操作對立與仇恨，這些行為是否對台灣有益，尤其當社會大眾努力團結防疫，也極力振興經濟，期盼生活重回常軌的時候，「台灣最大在野黨是否應該繼續高舉這個路線，朱立倫先生可以更理性務實地來思考」。

    林昶佐也表示，他要感謝許多在地鄉親朋友的持續關心，立院的新會期已經開議，他與團隊會繼續參與重大議案的推動，監督所屬的外交國防委員會各部會預算，也會延續過去幾個月以來的工作，跟中正萬華一起謹慎防疫、推動振興，大家一起加油。

    林昶佐（圖左）反提醒朱，國民黨一年多來在立院癱瘓議事，地方上則四處推動罷免操作對立與仇恨，當社會盼望重回生活常軌之時，「台灣最大在野黨是否應該繼續高舉這個路線，朱立倫先生可以更理性務實地來思考」。（擷取自林昶佐臉書）

    林昶佐（圖左）反提醒朱，國民黨一年多來在立院癱瘓議事，地方上則四處推動罷免操作對立與仇恨，當社會盼望重回生活常軌之時，「台灣最大在野黨是否應該繼續高舉這個路線，朱立倫先生可以更理性務實地來思考」。（擷取自林昶佐臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    籲朱立倫棄九二共識 藍營議員：鄉下老人家不懂連我也不懂
    2021/09/27 16:52

    籲朱立倫棄九二共識 藍營議員：鄉下老人家不懂連我也不懂
    駁朱立倫「台灣製造兩岸緊張」 林右昌：世界皆知中國犯台企圖
    2021/09/27 16:31

    駁朱立倫「台灣製造兩岸緊張」 林右昌：世界皆知中國犯台企圖

    歡度佳節難忌口 疫情未解糖友仍須謹慎
    朱立倫新北謝票但侯友宜去台中 朱：與侯有默契
    2021/09/27 14:39

    朱立倫新北謝票但侯友宜去台中 朱：與侯有默契
    朱立倫到新北謝票 被台灣國理事長嗆「正常倫不要變紅統倫」
    2021/09/27 12:57

    朱立倫到新北謝票 被台灣國理事長嗆「正常倫不要變紅統倫」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播