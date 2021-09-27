被朱立倫點名下一個罷免 林昶佐回應了

林昶佐想提醒朱立倫，國民黨在立院使用鐵釘、鐵棍乃至於豬腦、豬內臟來一再癱瘓議事，在地方則四處推動罷免來操作對立與仇恨，這些行為是否對台灣有益。（資料照，本報合成）

2021/09/27 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕剛當選中國國民黨主席的朱立倫今（27）日表示，除了台中市區域立委陳柏惟的罷免案，接著就是要罷免台北市中正萬華區立委林昶佐。對此，林昶佐反提醒朱，國民黨一年多來在立院癱瘓議事，地方上則四處推動罷免操作對立與仇恨，當社會盼望重回生活常軌之時，「台灣最大在野黨是否應該繼續高舉這個路線，朱立倫先生可以更理性務實地來思考」。

林昶佐今日在臉書PO文表示，朱立倫今天在新北市議會受訪時提到，接下來除了陳柏惟以外，也會推動罷免他。林昶佐說，他想提醒朱立倫，這一年多來，國民黨在立院使用鐵釘、鐵棍乃至於豬腦、豬內臟來一再癱瘓議事，在地方則四處推動罷免來操作對立與仇恨，這些行為是否對台灣有益，尤其當社會大眾努力團結防疫，也極力振興經濟，期盼生活重回常軌的時候，「台灣最大在野黨是否應該繼續高舉這個路線，朱立倫先生可以更理性務實地來思考」。

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林昶佐也表示，他要感謝許多在地鄉親朋友的持續關心，立院的新會期已經開議，他與團隊會繼續參與重大議案的推動，監督所屬的外交國防委員會各部會預算，也會延續過去幾個月以來的工作，跟中正萬華一起謹慎防疫、推動振興，大家一起加油。

林昶佐（圖左）反提醒朱，國民黨一年多來在立院癱瘓議事，地方上則四處推動罷免操作對立與仇恨，當社會盼望重回生活常軌之時，「台灣最大在野黨是否應該繼續高舉這個路線，朱立倫先生可以更理性務實地來思考」。（擷取自林昶佐臉書）

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