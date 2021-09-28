為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳柏惟台語質詢爆爭執 邱國正稱誤會「沒想說會搞成這樣」

    國防部長邱國正今日受訪指出，昨天是個誤會，他也沒想說會搞成這樣，語言就是交流溝通的工具，大家有其熟練的工具。（資料照）

    國防部長邱國正今日受訪指出，昨天是個誤會，他也沒想說會搞成這樣，語言就是交流溝通的工具，大家有其熟練的工具。（資料照）

    2021/09/28 16:47

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院本會期首次試辦國家語言通譯服務，基進黨立委陳柏惟昨在外交國防委員會申請使用，卻與國防部長邱國正引發爭執。民進黨立委管碧玲則在臉書向邱喊話，表示邱誤會陳委員是在挑釁。對此，邱國正今日受訪指出，昨天是個誤會，他也沒想說會搞成這樣，語言就是交流溝通的工具，大家有其熟練的工具。

    陳柏惟以往質詢國安、國防單位時，會以國語質詢，但昨日在委員會中堅持以台語質詢，並質疑邱國正假裝聽不懂。邱國正則說，語言是個溝通工具，他對於陳柏惟用「母語」質詢沒有意見，他請人「傳譯」只是尊重，但如果在國會殿堂上工具一致，可以讓工作更加順暢。雙方言語數度激烈交鋒。

    邱國正今日赴立法院院會備詢，結束時接受媒體聯訪。他表示昨天是個誤會，他也向陳委員很委婉地講，要透過傳譯沒有不可以，但因為時間是「8+2」（分鐘）嘛，要透過傳譯時間就佔據了，時間沒辦法增加，「我也說語言就是一個交流溝通的工具，也沒想說會搞成這樣」。

    媒體追問，管碧玲希望邱要柔軟一點。邱國正說：「我覺得我很柔軟啊，或者有盲點我不知道，我沒有刻意要對著誰，真的」。

    對於立院將暫緩執行通譯服務，媒體詢問，若往後備詢時陳柏惟再使用台語，那怎麼備詢？邱國正表示，「那沒關係，我們就盡可能做備詢」。媒體續追問是否會使用台語，邱國正回說：「我當然講國語了，我幹嘛用台語勒，溝通工具大家各有各熟練的工具，我沒有堅持，我本來就用國語了」。

    邱國正強調，不管他聽不聽懂得台語，就像英文一樣，賓客來寒暄可以，但正式會談有規則的，還是要透過傳譯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳柏惟與邱國正因台語通譯爆口角 立法院：暫緩執行丶加強溝通
    2021/09/28 16:14

    陳柏惟與邱國正因台語通譯爆口角 立法院：暫緩執行丶加強溝通
    胡，怎麼說》「聯共取台」-習近平、朱立倫的 「4謀」！
    2021/09/28 09:34

    胡，怎麼說》「聯共取台」-習近平、朱立倫的 「4謀」！

    歡度佳節難忌口 疫情未解糖友仍須謹慎
    勸3Q沒必要硬用台語質詢 王浩宇遭洗版嗆：講母語有錯？
    2021/09/28 08:20

    勸3Q沒必要硬用台語質詢 王浩宇遭洗版嗆：講母語有錯？
    4個月役期太短？ 邱國正︰可以討論
    2021/09/28 05:30

    4個月役期太短？ 邱國正︰可以討論
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播