陳柏惟台語質詢爆爭執 邱國正稱誤會「沒想說會搞成這樣」

國防部長邱國正今日受訪指出，昨天是個誤會，他也沒想說會搞成這樣，語言就是交流溝通的工具，大家有其熟練的工具。（資料照）

2021/09/28 16:47

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院本會期首次試辦國家語言通譯服務，基進黨立委陳柏惟昨在外交國防委員會申請使用，卻與國防部長邱國正引發爭執。民進黨立委管碧玲則在臉書向邱喊話，表示邱誤會陳委員是在挑釁。對此，邱國正今日受訪指出，昨天是個誤會，他也沒想說會搞成這樣，語言就是交流溝通的工具，大家有其熟練的工具。

陳柏惟以往質詢國安、國防單位時，會以國語質詢，但昨日在委員會中堅持以台語質詢，並質疑邱國正假裝聽不懂。邱國正則說，語言是個溝通工具，他對於陳柏惟用「母語」質詢沒有意見，他請人「傳譯」只是尊重，但如果在國會殿堂上工具一致，可以讓工作更加順暢。雙方言語數度激烈交鋒。

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邱國正今日赴立法院院會備詢，結束時接受媒體聯訪。他表示昨天是個誤會，他也向陳委員很委婉地講，要透過傳譯沒有不可以，但因為時間是「8+2」（分鐘）嘛，要透過傳譯時間就佔據了，時間沒辦法增加，「我也說語言就是一個交流溝通的工具，也沒想說會搞成這樣」。

媒體追問，管碧玲希望邱要柔軟一點。邱國正說：「我覺得我很柔軟啊，或者有盲點我不知道，我沒有刻意要對著誰，真的」。

對於立院將暫緩執行通譯服務，媒體詢問，若往後備詢時陳柏惟再使用台語，那怎麼備詢？邱國正表示，「那沒關係，我們就盡可能做備詢」。媒體續追問是否會使用台語，邱國正回說：「我當然講國語了，我幹嘛用台語勒，溝通工具大家各有各熟練的工具，我沒有堅持，我本來就用國語了」。

邱國正強調，不管他聽不聽懂得台語，就像英文一樣，賓客來寒暄可以，但正式會談有規則的，還是要透過傳譯。

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