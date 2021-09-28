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    陳柏惟與邱國正因台語通譯爆口角 立法院：暫緩執行丶加強溝通

    立法院本會期首次試辦國家語言通譯服務，基進黨立委陳柏惟昨在國防外交委員會申請使用，卻引起與國防部長邱國正間爭執。（資料照）

    立法院本會期首次試辦國家語言通譯服務，基進黨立委陳柏惟昨在國防外交委員會申請使用，卻引起與國防部長邱國正間爭執。（資料照）

    2021/09/28 16:14

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院本會期首次試辦國家語言通譯服務，基進黨立委陳柏惟昨在國防外交委員會申請使用，卻引起與國防部長邱國正間爭執。立法院秘書長林志嘉表示，將暫緩執行通譯服務，加強溝通後再行，以實現立法院推廣多元語言及母語使用的美意。

    向來習慣以台語質詢的陳柏惟昨申請通譯質詢邱國正，不過，邱國正認為，「語言是交通工具」，工具能夠共用會比較方便，並請常務次長李宗孝在旁代為通譯，但陳柏惟認為邱國正是假裝聽不懂台語，批邱國正「鴨霸」，引發爭執。陳柏惟昨晚在臉書說，他沒理由、動機製造衝突，試辦通譯服務本是好事，不幸「喜事變悲劇」，認為立院官方通譯應準備好再執行。

    林志嘉指出，立法院本會期依照《國家語言發展法》試辦通譯服務或設備供立委申請使用，適用包含台語、客語、原住民語言等國家語言，若委員有需求皆可申請，同時院會期間行政院施政、專案報告及總質詢提供手語翻譯，除了議事公開透明外，也讓議事進行更順暢。

    林志嘉說，聽取各方意見後也留意到立院通譯服務上路時應加強溝通、避免資訊落差造成誤會。立法院長游錫堃長期關切母語文化發展，對通譯服務的成效相當關心，已指示相關單位加強溝通，包括如何申請使用、機器設備、專業領域名詞確認等等，期望能重新調整並溝通。在確認各方充分理解前，通譯服務暫緩施行。

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