4個月役期太短？ 邱國正︰可以討論

記者涂鉅旻

2021/09/28 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國面臨中國日益嚴峻的軍事威脅，明年起將推動「後備戰力改革」，並規劃安排四成的軍事訓練役男到部隊歷練。不過，由於軍事訓練役男役期僅四個月，立委直言有如「戰鬥營」，能否擔負台海防衛作戰任務有待商榷。國防部長邱國正昨表示，此政策非國防部可單獨決定，若形成議題，他願召開會議討論。

國防部自二○一三年底起實施「軍事訓練役」制度，一九九四年次以後役男僅須服役四個月，但役期與後備制度能否滿足防衛需求，備受各界訾議，不僅美國曾多次關注，包括監察院、立法院也曾數度發布報告示警。

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為強化後備戰力，國防部去年十月宣布推動「後備戰力改革」案，明年起成立「全民防衛動員署」，後備軍人召訓頻次將增至每年一次、一年十四天，並擴充後備旅數量至十二個。陸軍也編列近五億餘元預算，採購一二○公厘迫擊砲、五○機槍等武器。

立法院外交及國防委員會昨邀請邱國正業務報告並備詢，他會前受訪針對軍事訓練役男下部隊、赴外島服役政策表示，役男新訓後有部隊經驗是好事，比「新訓後就回家」能獲得某方面助益。

不過，軍事訓練役期僅四個月，民眾黨立委張其祿昨質疑，南韓役期至少一年半，新加坡則一律兩年，我國把兵役縮減至四個月，「說實話，這有點戰鬥營化了」，攸關「治本」的役期長度，「是否該認真談一下？」

願邀集專家學者 表述意見

邱國正表示，他不好平白無故地就相關議題發表意見，建軍備戰就是「眼前有什麼，我們就用什麼」；但張其祿質疑邱所言過於消極，國軍應可自國防專業角度檢視役期，亦可提出主張，在現行兵制能否支撐國防一事，以公共論述方式討論。

邱國正表示，「我們（國軍）可以試試看」，此政策並非國防部可單獨決定，但若能形成議題，他願意召開會議，邀集外部學者、專家等表述意見。

軍事專家、「全球防衛雜誌」採訪主任陳國銘直言，相較於南韓、新加坡，我國光基本兵力訓練、裝備等都還有很大差距，雖有四個月內訓練「合格步槍兵」的可能性，但若要精進武器操作與保修等技能，可能七個月至一年的役期為佳。

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