勸3Q沒必要硬用台語質詢 王浩宇遭洗版嗆：講母語有錯？

立法院開始試辦通譯服務，立委陳柏惟昨日也申請用台語質詢國防部長邱國正，不過雙方對此發生爭執，陳柏惟認為邱國正是假裝聽不懂台語，批邱國正「鴨霸」。（資料照）

2021/09/28 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進立委陳柏惟昨質詢國防部部長邱國正時，因堅持以母語台語進行質詢，引發雙方唇槍舌戰，前桃園市議員王浩宇隨後對此發文，認為「在這個時間點沒必要」，不過此舉引發不少網友反彈，嗆王「堅持講自己的母語有錯嗎？」王之後則陸續發文稱，並非要反對3Q，只是這項作法容易被對手操作，呼籲不要激化對立。

立法院開始試辦通譯服務，立委陳柏惟昨日也申請用台語質詢國防部長邱國正，不過雙方對此發生爭執，陳柏惟認為邱國正是假裝聽不懂台語，批邱國正「鴨霸」引發爭議。對此王浩宇昨在臉書發文稱理解3Q的想法，但覺得這個時間點很沒必要，並指邱本身是外省人，真的聽不懂台語，至於他自己本身雖是客家、外省後代，雖然這幾年努力學習，但也不見得聽得懂所有的台語用詞。王浩宇還說，支持在雙方理解的狀況下使用自己的母語，但不必為此吵架。

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不過這番說法引發網友反彈，紛紛留言嗆「堅持講自己的母語有錯嗎？」、「已經有設置通譯，國防部長自己在哪跳針」、「逼對方講華語就不是華語沙文主義？」、「你的母語被剝奪應該不是什麼小事」、「我就問，（通譯）爭取了這麼久在立法院第一次要用就被嗆，誰會爽」、「影片看起來是可以請翻譯，而部長堅持不用並要求委員講國語，委員也表示可以請翻譯，委員並沒有要求部長講台語」等。

不過也有網友認為「他堅持只能有一種語言，何嘗不是自己說的鴨霸？」、「質詢歸質詢，真的沒必要畫錯重點」、「這次質詢一定被放大」、「語言只是溝通工具，不是目的，重點是要言之有物，真的不需要太執著於用哪種語言溝通」、「沒有必要的失分」等。

王浩宇後續則PO文表示「我沒有反對3Q去爭取台語在立法院平等的權利。但這個時間點不要做能夠讓國民黨拿來操作做文章的事情，這樣會比較好」，還嗆「台灣基進、3Q的支持者來洗我板？我是完全尊重啦！不過還是要提醒你們，罷免通過與否的關鍵在中間選民的感受。」，但也勸「此時此刻，沒有必要得罪自己人，邱國正部長就是自己人，請記得他是執政團隊的夥伴。」

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