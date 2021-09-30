吳玉琴爆退輔會弊案 馮世寬表態︰絕不包庇

退輔會主委馮世寬坦承，對此案知道並不完全，但認為不可以這樣子，一定會依法行政，並強調「我所在的單位，沒有人可以違法行事、沒有人可以貪瀆」，盼給退輔會一點時間徹查，絕不包庇。（記者塗建榮攝）

2021/09/30 16:40

〔記者吳書緯／台北報導〕本報今日獨家報導，民進黨立委吳玉琴揭露退輔會弊案，持續跟違法公司祥暉合作，退輔會台北榮民醫院新竹分院疑似為該公司量身打造標案，疑似內神通外鬼圖利特定廠商。退輔會主委馮世寬坦承，對此案知道並不完全，但認為不可以這樣子，一定會依法行政，並強調「我所在的單位，沒有人可以違法行事、沒有人可以貪瀆」，盼給退輔會一點時間徹查，絕不包庇。

立法院外交及國防委員會今邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢。吳玉琴質詢時指出，祥輝集團長期承包退輔會所屬台北榮民總醫院新竹分院、桃園分院標案，共成立3個事業單位，包含祥暉服務企業社、顧問公司和勞動合作社，主要提供照顧服務和清潔工作，資本額各是50萬、50萬和22萬元，自2018年至上個月，共違反15件勞基法，到最後甚至拒絕接受勞檢。

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吳玉琴表示，祥暉服務企業社2019年投標台北榮民總醫院新竹分院標案，金額高達2億2千萬元，該分院修改以前開標的投標資格，將曾經投標資格要求有做過醫療院所6千萬以上標案的條件取消，祥暉本來不符合資格，由於條件修改也因此得以投標。

然而，吳玉琴表示，這個案子讓「祥暉顧問有限公司」得標，同時錄取第2名，但「祥暉顧問有限公司」得標後又不履行契約，理應由第2順位的得標廠商遞補，本案卻未依程序遞補，反而更改標案，1次2年的大標案拆成3個月的小標案，再讓「祥暉服務企業社」得標。

吳玉琴質疑，此標案疑雲重重，涉及退輔會是否圖利特定廠商，為祥輝量身打造標案。

馮世寬坦承，「這個案子我知道的不是十分完全」，但認為不可以這樣子下去，一定會依法行政，並強調他所在的單位，沒有人可以違法行事、沒有人可以貪瀆，雖然他沒有直接管到北榮，他會要北榮院長去查，請給退輔會一點時間， 絕不包庇。

本日會議主席、國民黨立委陳以信裁示，退輔會應一個月查明結果，並向吳玉琴和陳以信的國會辦公室報告結果。

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