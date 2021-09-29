國台辦公布「有害生物」照片控釋迦有病菌 立委：胡亂栽贓

中國國台辦發言人朱鳳蓮今日拿出「可可花癭病菌」照片，指控台灣釋迦、蓮霧有「有害生物」。（翻攝直播）

2021/09/29 11:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國日前禁止台灣釋迦與蓮霧進口，政府打算向世界貿易組織WTO提告，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日拿出「可可花癭病菌」照片，指控台灣釋迦、蓮霧有「有害生物」，並嗆言「大陸和台灣同屬一個中國」，兩岸事務是本著一中原則處理的內部事務，民進黨當局有關言論，正是謀獨的政治操作；對此，民進黨立委王美惠痛批，台灣和中國早就「一邊一國」，哪來同屬一中，中共不要再胡亂栽贓有菌，故意傷害台灣的農民。

朱鳳蓮指稱，今年以來，中國海關多次從「台灣地區」輸入的釋迦和蓮霧中截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，均依法採取退回或銷毀措施，並及時通報台灣方面。該有害生物危及多種水果和糧食作物，對農林業生產和生態安全造成嚴重威脅。

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據中國海關方面反映，除了大洋臀紋粉蚧，從台灣輸入的釋迦和蓮霧中還檢出「可可花癭病菌」和「新菠蘿灰粉蚧」等有害生物。為從源頭上防範植物疫情風險，依據中國有關法律法規和標準，海關總署決定自2021年9月20日起暫停「台灣地區」釋迦和蓮霧輸入。

朱鳳蓮指出，2020年以來，中方多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，提醒其加強源頭管控，但此類情況一直未得到改善。為了保護農業生產和生態安全、保護民眾的切身利益，暫停輸入「台灣地區」釋迦和蓮霧，科學合理、完全正當。

朱鳳蓮提及，海關總署已通過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫渠道向台方進行了相應通報。在釋迦部分，向台灣方面書面通報了13批釋迦不合格情況，其中11批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出大洋臀紋粉蚧和可可花癭病菌，1批檢出新菠蘿灰粉蚧，這些問題台方做了反饋，但沒有有效整改，不能有效降低疫情傳入風險。

她聲稱，在蓮霧部分，向台灣方面書面通報了6批蓮霧不合格情況，其中5批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出新菠蘿灰粉蚧，這些問題台方未做任何反饋。事實說明，民進黨當局應切實負起監管責任，從源頭上解決相關問題，不要再搞政治操弄。

「不要再傷害台灣農民！」民進黨立委王美惠批評，台灣和中國早就「一邊一國」，哪來同屬一個中國！這次又亂扯驗出病菌，這只是在傷害台灣農民，台灣水果品質好，農民更不懂政治，一再打壓台灣農民，非常惡劣。

王美惠指出，中國聲稱台灣與大陸同屬一個中國，完全是胡說八道，就以台灣貨物出口為例，台灣出口並不會寫說是中國出口，不要把台灣貶低矮化，更不要亂扣帽子，栽贓指控台灣水果有蟲，根本都是對岸隨便指控，台灣農民工作非常辛苦，不要這樣傷害農民。

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