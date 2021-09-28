陳吉仲現身台商總會晚宴賣水果 邀僑胞團購蓮霧和釋迦

「世界台商總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」僑委會晚宴桌上可見到農委會特製的蓮霧和釋迦預購單。（記者呂伊萱攝）

2021/09/28 20:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國今年先後突宣布禁止進口台灣鳳梨、釋迦和蓮霧，農委會主委陳吉仲今（28日）晚出席世界台商總會年會晚宴，感謝台商大力採購鳳梨及推廣外銷，並直言「我今天是來賣水果」，盼台商再次共襄盛舉、採購蓮霧和釋迦，協助農民共度難關。作為回報，陳吉仲也強調，只要各地台商有需要，農委會相當樂意配合台商分享台灣農業技術，讓台商在世界各國深耕貢獻。

行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、農委會主委陳吉仲和多位立委晚間出席「世界台商總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」僑委會晚宴。

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游錫堃致詞表示，疫情嚴重，全球都受到波及，台灣因為台商打拚、及蔡總統和蘇貞昌的領導下，經濟成長亮眼。游錫堃也說，自由民主方面，英國經濟學人盛讚台灣是亞洲民主燈塔，自由之家2021全球報告台灣自由度94分，排名亞洲第2。此外，游錫堃細數台灣外交成果，國際地位提升，他說，台灣逐步進步，這些進步有蔡蘇體制的努力，台商的角色也很重要，因此他今天特地來致意。

蘇貞昌致詞表示，當世界各地就算完全接種疫苗，還是維持高確診人數，而台灣因台商的幫忙和國內的團結，目前還能達到連日零確診，實在不簡單，被稱為是亂世中的幸福之地，顯示台灣人的厲害。而台灣人在口罩有限時說「我OK你先領」，國內足夠之後送給世界各國，各地僑胞也贈送給各地人們，展現高貴情操。

蘇貞昌讚，這是善的循環，不只是晶片不能斷鏈，台灣也是世界良善力量，台灣是負責任的國家，政府全力支持台商僑胞在異國他鄉打拼，還有做得不夠好的地方也請大家多多指教。蘇強調，雖可能不夠完美，政府花最大力量，保衛國家安全、維護社會安定，要讓人民安心、讓台灣永久存續，也讓全民共享經濟成長果實，「大家團結就有力！」蘇貞昌並說，台商總會年會，總統、副總統、立法院長和他都來致意，就是要和大家道謝，感謝大家在各地傳達台灣的聲音，也讓台灣被看見、被肯定。

「我是來賣水果啦！」陳吉仲上台致詞時則坦言，今年台商總共採購了660噸的鳳梨，換算下來是45萬顆，讓今年農民每一分地至少多賺1萬多元，讓這18個月才能採收的鳳梨，沒有因為「其他因素」受到影響，保障農民收入，他代表鳳梨農感謝台商。

陳吉仲也提到，台商除了採購，各地台商總會也主動協助將台灣鳳梨賣到世界各國，例如日本超過1萬8千公噸，等同日本過去20年來總進口量，而且價格更好。

陳吉仲接著說，晚宴桌上有蓮霧和鳳梨釋迦的預購單，邀請台商共襄盛舉，若1人能買1百箱的話，農民絕對能夠度過難關。陳吉仲也表示，食人一口，還人一斗，各位台商若有需要農業技術協助，農委會很樂意配合，透過台商將台灣的技術貢獻出去，讓台商在所在國家深耕、貢獻更多人類福祉。例如全球香蕉黃葉病嚴重，屏東香蕉研究所育成抗黃葉病品種，蕉苗就透過僑胞銷售到菲律賓。

行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、農委會主委陳吉仲和多位立委晚間出席「世界台商總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」僑委會晚宴。（記者呂伊萱攝）

行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、農委會主委陳吉仲和多位立委晚間出席「世界台商總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」僑委會晚宴。晚宴桌上可見到農委會特製的蓮霧和釋迦預購單。（記者呂伊萱攝）

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