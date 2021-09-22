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    無論德國大選結果 謝志偉爆評論預測：對中國政策都將趨嚴

    駐德代表謝志偉。（資料照）

    駐德代表謝志偉。（資料照）

    2021/09/22 21:07

    〔即時新聞／綜合報導〕2021德國大選將於9月26日投票，也意味著德國總理梅克爾（Angela Merkel）將結束長達16年的總理生涯。駐德大使謝志偉今日在臉書PO文，表示他讀著當地有關大選的評論，幾乎都預測，選後不管德國政府組合為何，對中國的政策勢將趨嚴。他也表示，反觀台灣，看到中國野蠻禁止台灣水果，「昔日逼人反共的老K們」竟矛頭全指向蔡英文政府，讓他感慨無比。

    謝志偉今日在臉書PO文表示，在往德國漢堡的出差路上，他在火車上邊吃飯邊讀有關德國大選的評論，結果幾乎大家都預測，選後不管政府組成為何，對中國的政策勢必將趨嚴，是幾乎已可以確定的方向。

    謝志偉說，這也符合歐盟、美、日、英、澳的態度，而台灣的自由民主，及在印太戰略聯盟的關鍵角色，亦必水漲船高地更為彰顯。謝志偉說，昨天中午他還和此間某重要基金會亞洲區新任負責人就此交換意見。

    謝志偉表示，但在此同時，也看到中國蠻禁台灣蓮霧、釋迦，而昔日逼人反共的老K們竟然矛頭全部指向小英政府，讓他不禁感慨：「民主前輩嘶啞的悲鳴，彷似在我耳邊響起，引我不禁要伏案啜泣起來。」

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