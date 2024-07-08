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HPV疫苗接種擴大至全國國中男生 衛福部：最快明年全面施打

為衛福部於2018年12月底推動國中女生公費HPV疫苗接種，至於國中男生納入公費接種補助，已進行規畫，最快明（2025）年取得經費及提供國中生接種HPV疫苗。 （資料照）

為衛福部於2018年12月底推動國中女生公費HPV疫苗接種，至於國中男生納入公費接種補助，已進行規畫，最快明（2025）年取得經費及提供國中生接種HPV疫苗。 （資料照）

2024/07/08 07:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕衛福部表示，各種癌症歸因於HPV（人類乳突病毒）感染的比率為子宮頸癌100%、口咽癌30.8%、肛門癌88.0%、陰莖癌50.0%。2018年12月底推動國中女生公費HPV疫苗接種，至於國中男生納入公費接種補助，已進行規畫，最快明（2025）年取得經費及提供國中生接種HPV疫苗。

國民黨立委萬美玲近日向行政院提出書面質詢表示，HPV疫苗是WHO認可安全及有效目前唯一可以預防癌症的疫苗，自2018年行政院宣布補助全國國中女生公費皆可以公費施打，實施7年以來接種率穩定上升並達到90%以上。

萬美玲指出，HPV不只是導致女性子宮頸癌的元凶，也是男性口咽癌的隱藏凶手。根據（WHO）2023年9月研究發現，15歲以上男性中，每5人就有1人感染1種以上高致癌型HPV，更有研究發現，男性的口咽癌發生率已超越同樣與HPV相關的女性子宮頸癌。建請行政院儘速研議並落實公費HPV疫苗接種擴大至全國國中男生。

衛福部解釋， HPV有200多種型別，會感染男性與女性生殖器官的型別約40種，主要經由性接觸傳染，在性行為過程中，透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染。由HPV感染引起與男性有關的癌症及疾病，如：陰莖癌、口咽癌、肛門癌、生殖器疣；與女性有關的癌症及疾病，如：子宮頸癌、外陰及陰道癌、口咽癌、肛門癌及生殖器疣。

衛福部說明，女性所有癌症中有8.6%可歸因於HPV，而男性癌症有0.8%可歸因於HPV。各種癌症歸因於HPV感染的比率為子宮頸癌100.0%、口咽癌30.8%、肛門癌88.0%、陰莖癌50.0%。以男性口咽癌HPV陽性率來說，美國為72.4%，澳洲為39.7%。而依據2021年癌症登記報告顯示，我國男性新發生口咽癌個案之HPV陽性率約17.3%。

根據WHO統計，截至2024年5月全球逾140國家實施HPV疫苗接種計畫，採兩性均接種的國家逾70國，包含美國、英國、法國、非洲等國在內。

衛福部表示，該部傳染病防治諮詢會預防接種組今（2024）年5月20日召開會議及決議，並參考WHO建議，接種HPV疫苗以性行為尚未活躍或未受到HPV感染者最有效，因此目前已在明年度的預算編列國中男生納入公費補助，努力爭取相關經費，最快明（2025）年取得經費及提供國中生接種HPV疫苗。

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