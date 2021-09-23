中國打壓台灣水果不分藍綠 綠營批饒慶鈴「選前拍胸脯選後大甩鍋」

民進黨台東縣黨部主委劉櫂豪指中國打壓台灣水果是不分藍綠的。（劉櫂豪服務處提供）

2021/09/23 11:08

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東縣黨部表示，中國政府以扭曲且違反國際貿易規則的手段，宣布暫停台東釋迦出口到中國市場，從鳳梨到釋迦和蓮霧，中國以政治性手段打壓台灣水果，民進黨台東縣黨部強力譴責這種惡劣、不符合國際貿易規格的政治行為。

縣黨部主委劉櫂豪強調，中國以政治性手段打壓台灣水果不會分產地藍或綠，台灣水果出口應盡量避免單一市場，讓台灣農業有更寬廣的發展空間。2018年釋迦透過冷鏈行銷到日本，就是相當好的例子，呼籲政府加快腳步，在自由貿易架構下讓台灣水果有更寬廣出路。國人也應該不分藍綠、團結合作，拓展內需市場及更多外銷國。

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縣黨部發布新聞稿指2018年饒慶鈴為時任國民黨縣長候選人，大喊「國民黨的人當選，台灣水果才會賣到中國。」中國打壓台東鳳梨釋迦後，饒慶鈴一句責怪中國的聲音都沒有，反而甩鍋中央，也對於自己的選前承諾跳票都忘記了？不要選前拍胸脯選後大甩鍋！

執行長簡維國表示，饒慶鈴與前總統馬英九都強調只有國民黨的人當選，台灣水果才會賣到中國。結果被中國打臉，證明中國打壓的是台灣，不是藍綠。

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