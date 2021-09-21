林智堅在家大吃蓮霧 PO照邀民眾吃水果力挺台灣農民

今年3月中國宣布禁止台灣鳳梨進口後，再次宣布暫停台灣蓮霧與釋迦進口，新竹市長林智堅今天在臉書發文，附上中秋連假在家大吃蓮霧照片，邀請大家用新台幣下架蓮霧與釋迦。 （取自林智堅臉書）

2021/09/21 18:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕繼今年3月中國宣布禁止台灣鳳梨進口後，再次宣布暫停台灣蓮霧與釋迦進口，新竹市長林智堅今天在臉書發文，附上中秋連假在家大吃蓮霧照片，邀請大家用新台幣下架蓮霧與釋迦。

不過，林智堅一頭整齊油頭與乾淨白上衣，貼文一出，網友紛紛歪樓虧起林智堅：「市長肚子不見了，大概是蓮霧的功勞！」

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中國今年3月禁止台灣鳳梨進口後，再度表示在台灣釋迦與蓮霧等水果發現太平洋臀粉介殼蟲，並以此為由，昨天（20日）起宣布禁止台灣釋迦、蓮霧進口。

林智堅今天透過臉書發文表示，中國單方面宣布暫停台灣蓮霧跟釋迦輸入，不只違反世界貿易規範，更對產期將至的蓮霧跟釋迦造成很大衝擊。

林智堅說，台灣農產品的高品質享譽國際，是農委會與農民長期以來努力的結果，不能接受因為不符合國際規範跟科學根據的片面說詞，就讓農民辛苦的成果付諸東流。他並邀請大家一起加入支持果農的行列，用新台幣下架蓮霧跟釋迦，讓危機變轉機。

這則臉書貼文中，林智堅身穿白色上衣、還梳了整齊油頭，手拿蓮霧、雙頰嘟起大吃的居家照片，不少網友歪樓，有的留言「穿阿公內衣也可以這麼帥！」更有人注意到林智堅平坦的腹部，笑說「吃蓮霧會瘦身減脂」、「肚子消了哦（之前是有多大？）」、「會不會太瘦了！」、「太瘦了，市長多吃點！」

也有許多網友稱讚林智堅睜大眼睛賣萌吃蓮霧的樣子，直呼「市長，你要不要舉辦金馬獎，很有戲」、「看起來真好吃的樣子！」「看市長吃也好想咬一口！」更有網友表示要一起買爆蓮霧，「台灣的水果世界第一！」

新竹市長林智堅今天在臉書發文，邀請大家用新台幣下架蓮霧與釋迦，結果網友歪樓紛紛留言說市長的肚子不見了，讓人莞爾。 （取自林智堅臉書）

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