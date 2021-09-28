國民黨杯葛議事讓時力沒得質詢 劉仕傑怒批改名「猴戲藍」

立法院國民黨團中央行政院提出的「3+11」報告，今日第三度杯葛行政蘇貞昌上台，並持續建築場地。（記者謝君臨攝）

2021/09/28 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團因不滿行政院「3+11」專案報告與補充報告，今（28日）第3度杯葛行政院長蘇貞昌上台報告，癱瘓議事。對此，時代力量國際中心主任劉仕傑痛批，「今天早上立法院的鬧劇，證明了國民黨不僅執政無能，連在野也只能耍猴戲。」

劉仕傑在臉書直言，國民黨耍猴戲、杯葛、大鬧議場的行為，只是凸顯出黨內立委根本沒做質詢功課，所以乾脆杯葛議場，讓其他政黨也不能質詢，「簡言之，國民黨立委就是心虛。多少年了，一再上演議場鬧劇，只是藍綠race to the bottom，相互比爛。」

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劉仕傑表示，因為國民黨的杯葛，反而讓蘇貞昌院長輕鬆過關，反觀時代力量準備了充分的質詢問題，要替國人好好把關，結果卻因為這場鬧劇而問不到院長，「難道，這就是國民黨要的？」

劉仕傑直言，如果國民黨不想質詢或是沒有能力質詢，拜託把議場讓出來，時代力量黨團做了很多功課要問執政黨，結果被國民黨這樣一鬧，什麼都問不了。心虛鬧場是最廉價的問政方式，國民黨不會在野監督的話，麻煩閃開讓專業的來，「朱立倫主席當選沒幾天，國民黨一再出洋相。戰鬥藍要不要改名猴戲藍？」

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