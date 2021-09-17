立院國民黨團杯葛議事整天 民眾黨嗆：這叫「戰鬥藍」？

行政院長蘇貞昌率部會首長到立法院就「3+11」決策過程專案報告並備質詢，卻被國民黨團杯葛而空轉一整天，台灣民眾黨晚間痛斥國民黨為了作秀放任議事停擺，這叫「戰鬥藍」？（民眾黨提供）

2021/09/17 20:37

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌今早率部會首長到立法院就「3+11」決策過程專案報告並備質詢，卻被國民黨團杯葛而空轉一整天。同為在野黨的台灣民眾黨晚間痛斥，國民黨為了作秀放任議事停擺，扼殺其他在野黨的質詢權益，這叫「戰鬥藍」？這款「戰鬥藍」，難怪連自家黨員都「賭藍」。

民眾黨批評，對於「3+11」的真相，民進黨政府丟了一份自導自演的調查報告，至今仍然沒有會議紀錄、沒有專家名單，中國國民黨為了作秀，竟能放任議事停擺，扼殺其他在野黨的質詢權益，這款讓民進黨輕鬆下莊，讓行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中不用接受質詢 的「戰鬥藍」，確定是台灣民眾期待看到的戰鬥方式嗎？

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民眾黨批評，立法院開議第一天，在朝野同意下進行「3+11」專案報告，但中國國民黨的立委從頭到尾只為了要求「蘇貞昌道歉」，霸佔議場干擾議事進行，鬧劇一路演到下午會議結束，讓陳時中、蘇貞昌完全免上質詢台，輕鬆過關，更讓其他在野黨委員沒有機會質詢官員，真相石沉大海。

民眾黨認為，唯有透過透過質詢台上扎實的對答檢驗，才能讓全民看到執政黨的野蠻，可惜身為第一大在野黨，只在乎蘇貞昌「鱷魚的道歉」，用這種對真相一點幫助都沒有的方式，阻撓議事進行，讓行政院的「3+11專案報告」蒙混過關。

民眾黨批評國民黨，所謂的「戰鬥」，絕對不是嘴巴上喊喊，撕撕預算書作秀，而是拿出真本事，人民在乎的是問政的內容，不是作秀的形式，何況作秀做到讓執政黨毫無畏懼的離開議場，「這款戰鬥藍，難怪連自家黨員都賭爛！

國民黨立委手持標語在場中高呼口號，要求行政院長蘇貞昌道歉。（記者廖振輝攝）

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