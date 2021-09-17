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    首頁　>　政治

    立院國民黨團撕毀報告、杯葛議事 民進黨團轟：不守信的政黨

    國民黨立委手持標語在場中高呼口號，要求行政院長蘇貞昌道歉。（記者廖振輝攝）

    國民黨立委手持標語在場中高呼口號，要求行政院長蘇貞昌道歉。（記者廖振輝攝）

    2021/09/17 18:07

    〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天率部會首長到立法院就「3+11」決策過程專案報告並備質詢，國民黨團杯葛議事進行，總召費鴻泰帶頭痛斥書面報告內容歌功頌德，要求退回，國民黨立委則集體撕毀報告撒向蘇揆。對此，民進黨團書記長蔡適應說，遺憾國民黨沒有按照朝野協商來執行，國民黨成為不守信的政黨，國民黨不想讓院長上台報告，是不是不敢質詢蘇貞昌？

    民進黨團書記長蔡適應說，朝野協商過程針對可能的主張都有討論，後來做了幾點決議，包含3個專案報告和疫苗調閱小組召委增加成2位，其中也敲定「3+11」專案報告，很遺憾國民黨沒有按照朝野協商來執行，朝野之間也更沒有信任，國民黨成為不守信的政黨。

    蔡適應指出，今天另外2個在野黨也有說要讓院長上台質詢，大家都是反對這樣的行為，至於院長要不要道歉，上會期就已經有道歉，很難理解國民黨的邏輯，不讓院長上台怎麼知道院長不道歉？不上台要怎麼表達看法？國民黨不想讓院長上台報告，是不是不敢質詢蘇貞昌？

    他說，國民黨今天在議場又提變更議程要求額外的專案報告，也是違反朝野協商結論，國民黨額外所提的內容，也可以在施政報告直接質詢，國民黨明顯是故意增加冗長程序。

    蔡適應說，接下來後續相關議程，希望國民黨可以遵照朝野協商結論繼續走，不然不是國民之福，也違反民主程序。

    行政院長蘇貞昌到立法院專案報告「3+11」決策過程及備詢，國民黨立委杯葛要求道歉。（記者廖振輝攝）

    行政院長蘇貞昌到立法院專案報告「3+11」決策過程及備詢，國民黨立委杯葛要求道歉。（記者廖振輝攝）

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