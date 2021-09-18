國民黨杯葛立院空轉一日 鄭運鵬：要求蘇揆報告3+11很荒謬

國民黨團杯葛蘇貞昌上台並要求道歉，立院空轉一天。（翻攝鄭運鵬臉書）

2021/09/18 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌昨率部會首長到立法院就「3+11」決策過程報告備詢，但國民黨團杯葛蘇貞昌上台並要求道歉，大鬧立院，空轉一天，引發討論；對此，立委鄭運鵬感嘆在野黨們群起要求蘇貞昌報告3+11，「本身就是一件很荒謬的事情」。

鄭運鵬表示，無論是「3+11，5+9，7+7，14+0」，機組人員都不是因為背負刑責「抓起來關」，因此「不管限制的對象是空服員還是機師，只要當事人不違規，科學上都是安全的」，如果有機組員守規矩，事後意外造成感染或破口，「機率很低，至少可控，要當作防疫的成本之一，這都可以算政府的責任」。

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但如果需要居隔者不守規矩，亂跑造成防疫破口，那「當然是違規者的責任，不應該算是政府的責任」，鄭運鵬認為，這就好比交通法規，都有明確規則，但就是有駕駛人會違法，「政府的責任就是加強宣導和抓出來處罰」。

「國民黨一向就是無厘頭反對而反對」，針對在野黨，鄭運鵬點名民眾黨和時代力量，表示這2黨本身就開過協調會，「和范雲委員一模一樣，兩個政黨加入要求報告，好像他們也反對3+11一樣，每次抗爭又要他們的選票，這就是騙票」。

鄭運鵬又點名航空公司和機組員團體，表示他們是「利害關係人」，他們長期陳情希望有更人道的管理措施，而指揮中心與執政黨都盡量考量機組人員身心狀況與航空營業需要，但自從5月疫情爆發後，「公開輿論上好像都和他們無關，甚至私下還在謾罵、嘲笑指揮中心」，如此態度讓鄭運鵬感嘆，「以後誰敢繼續協助他們呢？」

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