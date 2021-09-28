蘇揆批朱立倫︰吃著美牛反美豬、與對台最不友善境外勢力唱和

行政院長蘇貞昌今重砲反批，朱立倫再再說要親美，卻「吃著美牛反美豬」，並批朱曾任行政院副院長，對台灣的需求不知道，說要親美卻反美，只是跟「對台灣最不友善的境外勢力」唱和。（記者劉信德攝）

2021/09/28 09:17

〔記者吳書緯／台北報導〕朱立倫25日當選中國國民黨新任黨主席，並稱12月18日舉行的4項公投叫做「倒閣公投」。行政院長蘇貞昌今重砲反批，朱立倫再再說要親美，卻「吃著美牛反美豬」，並批朱曾任行政院副院長，對台灣的需求不知道，說要親美卻反美，只是跟「對台灣最不友善的境外勢力」唱和。

立法院院會今邀請行政院長蘇貞昌施政報告並備質詢，由於立法院國民黨團不滿行政院提出的「3+11」專案報告及補充報告否認其與5月爆發的群聚感染連結，今將三度杯葛蘇揆到立院報告；過往都是8點50分來到立法院準備的蘇貞昌今天提早於7點55分左右到立院簽到。隨後，蘇揆於8點40分左右出面接受媒體聯訪。

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針對朱立倫表示公投案是「倒閣公投」，蘇貞長痛批，朱立倫再再說要親美，要設立（國民黨）駐美代表處，卻「吃著美牛反美豬」，而很多人都清清楚楚知道，美國是最能幫助台灣，也事質上在幫助台灣，無論就台灣的安全，區域的和平，或著國際空間的拓展，甚至於連疫苗供給台灣。

蘇揆說，朱立倫作為一個曾經當過行政院副院長的人，對台灣的需要不知道一起來努力，說是要親美，卻是一直反美，只是跟「對台灣最不友善的境外勢力」，跟它唱和，講到都只有政治語言，缺少理性很可惜。

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