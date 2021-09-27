館長PO出朱立倫的信：就是台灣人不支持國民黨主因

國民黨主席當選人朱立倫（見圖）26日回覆中共總書記習近平賀電，內容引發熱議。（本報合成）

2021/09/27 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新任主席朱立倫回覆中共總書記習近平賀電的內容，不僅期待國民黨與共產黨能夠在「九二共識、反對台獨」等基礎上「求同尊異」，日期不見「民國」2字皆引發熱議。對此，時常針貶時事的「館長」陳之漢發文直言，「這就是台灣人不支持國民黨的主因」，文章引發網友熱烈討論。

習近平26日發賀電恭給朱立倫，重申九二共識、反台獨，首度提及「為國家謀統一」；而朱立倫回覆時稱，盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，並質疑民進黨執政「去中」、「反中」政策，但署名僅寫著「110（2021）9月26日」，不見「民國」，引發外界批評。

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對此，館長今晚7點45分在臉書貼出朱立倫的覆電圖片，言簡意賅地說寫了15個字：「這就是台灣人不支持國民黨的主因。」文章曝光引發網友熱議，紛紛留言「從小教我們反共的那個黨，現在又要教我們合共」、「跪著舔好舔滿」、「連中華民國都不敢打出來，其實蠻好笑的」、「兩岸人民根本沒有極度不安，這張可以燒掉了！」、「罵民進黨沒中華民國的要素，自己也沒啊」、「一直舔一直爽」、「九二共識就是沒有共識 反對台獨就是除了PROC以外都是台獨 所以國民黨想怎樣？」。

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