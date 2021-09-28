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    藍營批蔡政府舉債逾2兆 蘇貞昌提「2點事實」打臉

    針對藍營批評總統蔡英文執政期間舉債2.2兆，蘇貞昌於臉書提出「2點事實」打臉。（資料照，記者簡榮豐攝）

    針對藍營批評總統蔡英文執政期間舉債2.2兆，蘇貞昌於臉書提出「2點事實」打臉。（資料照，記者簡榮豐攝）

    2021/09/28 00:27

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近日批評蔡英文執政這5年多來舉債高達逾2兆元，還用特別預算規避舉債上限。對此，行政院長蘇貞昌週一（27日）出席師鐸獎頒獎典禮前就回擊「這是錯誤的講法」，晚間再於臉書發文提「2點事實」駁斥假訊息。

    針對藍營批評總統蔡英文執政期間舉債2.2兆元，蘇貞昌27日出席師鐸獎頒獎典禮前受訪回擊表示「這是錯誤的講法」；民進黨同一天也駁斥此說法，痛斥藍營黨造謠債務數字，強調民進黨不僅防疫有成，更還債455億元。

    蘇貞昌週一晚間也在臉書上提出「2點事實」，那就是「蔡政府五年，債務增加0.3兆」、「馬政府八年，債務增加1.7兆」。蘇貞昌直言，「拿國債來比最清楚，蔡英文總統執政第五年，國家的債務增加0.3兆，比起馬總統執政時少很多。而且這還是包含防治Covid-19疫情 、包含防疫振興、發現金紓困、替大家減稅增福利的結果。」

    蘇貞昌進一步指出，「根據主計總處、財政部的統計，如果排除防疫振興紓困特別預算舉借數，蔡總統在這5年多來，舉債淨減少455億元。而根據IMF（國際貨幣基金組織）的調查報告，縱使在疫情影響，各國都採取擴張性財政政策的現在，台灣的額外的支出也比各國來得少，佔 GDP 的比例，更比美國、日本、英國、新加坡、中國都來得低！」

    蘇貞昌呼籲，如果民眾看到有關「蔡政府五年欠兩兆 」之類的網路資訊，請務必記得這是假消息。他也表示，「人民期待有政府、會做事 ，行政團隊當然全力以赴，力求為大家做到最好，蔡政府能夠嚴守財政紀律，還能維持高度經濟成長，這些成果，也要趁此機會讓大家都知道。」

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