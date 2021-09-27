朱立倫覆電中國挨批 趙少康：民進黨吃味了！

趙少康表示：「民進黨對賀電吃味了」。（資料照）

2021/09/27 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕朱立倫25日於國民黨主席選舉勝出，次日中共總書記習近平發送賀電，朱立倫在覆電內容署名寫「朱立倫『敬啟』」，在日期上避開「民國」兩字，僅寫著「110（2021）9月26日」，還說要和中國「求同尊異」，引發各界批評。對此，媒體人趙少康表示：「民進黨對賀電吃味了」。

趙少康今日在臉書發文，痛批民進黨執政5年，對兩岸問題束手無策，拿朱立倫「求同尊異」等議題見縫插針，不過是想轉移自己在兩岸以及內政的顢頇無能。趙少康表示，「人家只是發一個賀電表達善意，我們只是回一個電報表示禮貌，搞得好像是在談判什麼。北京不理民進黨，民進黨就對賀電吃味，真是小家子氣，一點格局都沒有，給你賀電也罵，不給你賀電也譏笑，一點執政黨的高度都沒有」。

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趙少康批，最平常不過的賀電，民進黨也能拿電報中沒有「民國」兩個字大做文章，對比中共賀電也沒有「中華人民共和國」字眼，已經是互相尊重。趙少康還解釋，「統一」是中共向來的目標與用語，「只是這次習近平明白寫在賀電上」，而朱的回電沒有碰觸「統一」，但批評民進黨的「去中」、「反中」，也是表明台灣不是所有政黨都跟民進黨一樣，也有點「各表」、「盍各言爾志」的味道。

最後，趙少康說，兩岸之間交往密切，千絲萬縷很難切斷，國民黨與共產黨能夠維持有效的溝通管道，共產黨能對國民黨表達一定的善意，對台灣不是一件壞事。說穿了，民進黨不過是急著找新話題轉移疫苗不夠、執政不利的焦點，重拾恐中、反中牌的伎倆。

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