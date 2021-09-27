為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫覆電中國挨批 趙少康：民進黨吃味了！

    趙少康表示：「民進黨對賀電吃味了」。（資料照）

    趙少康表示：「民進黨對賀電吃味了」。（資料照）

    2021/09/27 20:48

    〔即時新聞／綜合報導〕朱立倫25日於國民黨主席選舉勝出，次日中共總書記習近平發送賀電，朱立倫在覆電內容署名寫「朱立倫『敬啟』」，在日期上避開「民國」兩字，僅寫著「110（2021）9月26日」，還說要和中國「求同尊異」，引發各界批評。對此，媒體人趙少康表示：「民進黨對賀電吃味了」。

    趙少康今日在臉書發文，痛批民進黨執政5年，對兩岸問題束手無策，拿朱立倫「求同尊異」等議題見縫插針，不過是想轉移自己在兩岸以及內政的顢頇無能。趙少康表示，「人家只是發一個賀電表達善意，我們只是回一個電報表示禮貌，搞得好像是在談判什麼。北京不理民進黨，民進黨就對賀電吃味，真是小家子氣，一點格局都沒有，給你賀電也罵，不給你賀電也譏笑，一點執政黨的高度都沒有」。

    趙少康批，最平常不過的賀電，民進黨也能拿電報中沒有「民國」兩個字大做文章，對比中共賀電也沒有「中華人民共和國」字眼，已經是互相尊重。趙少康還解釋，「統一」是中共向來的目標與用語，「只是這次習近平明白寫在賀電上」，而朱的回電沒有碰觸「統一」，但批評民進黨的「去中」、「反中」，也是表明台灣不是所有政黨都跟民進黨一樣，也有點「各表」、「盍各言爾志」的味道。

    最後，趙少康說，兩岸之間交往密切，千絲萬縷很難切斷，國民黨與共產黨能夠維持有效的溝通管道，共產黨能對國民黨表達一定的善意，對台灣不是一件壞事。說穿了，民進黨不過是急著找新話題轉移疫苗不夠、執政不利的焦點，重拾恐中、反中牌的伎倆。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    胡，怎麼說》選前狠罵紅統，當選黨魁後急奔紅統！
    2021/09/27 19:48

    胡，怎麼說》選前狠罵紅統，當選黨魁後急奔紅統！
    朱回習賀電「2處」怪怪的！于北辰嘆：中華民國離國民黨遠矣
    2021/09/26 20:04

    朱回習賀電「2處」怪怪的！于北辰嘆：中華民國離國民黨遠矣

    歡度佳節難忌口 疫情未解糖友仍須謹慎
    朱立倫答習近平「求同尊異」！前外交官秒舉5例：哪次被尊重？
    2021/09/26 18:39

    朱立倫答習近平「求同尊異」！前外交官秒舉5例：哪次被尊重？
    等了一晚習近平賀電到！對朱立倫重提「兩黨」堅持九二共識
    2021/09/26 10:35

    等了一晚習近平賀電到！對朱立倫重提「兩黨」堅持九二共識
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播