覆電習近平談「九二共識」挨批 朱立倫急拉蔡英文「救援」

國民黨主席當選人朱立倫回覆中共總書記習近平賀電。陸委會重批，國民黨新任黨主席當選人政策主張迎合中共、昧於事實。（本報合成）

2021/09/27 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新任主席朱立倫26日回覆中共總書記習近平賀電的內容，不僅期待國民黨與共產黨能夠在「九二共識、反對台獨」等基礎上「求同尊異」，註記日期更避開「民國」兩字，引發外界批評。對此，朱立倫27日深夜發文，急拉總統蔡英文「救援」，稱要民進黨看完「蔡英文主席」當年的論述再罵人！

朱立倫在臉書以「尋找真正的蔡英文」為題發文表示，過去蔡總統當年擔任陸委會主委時曾主張「一中問題必須面對」、「台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國」、「未來一中是台灣民眾的唯一選擇」、「九二精神」最重要的特質就是「交流對話、擱置爭議」、「台灣除了少數原住民以外，大部分都是從大陸移民而來」以及「台灣是一個開放性的多元文化，但中國文化仍是核心。」

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朱立倫說，他的主張是「九二共識、一中各表」，是擱置爭議與對岸實際交流互動、累積善意的基礎，國民黨的「一中」就是中華民國，「尊異」就是尊重台灣的民主自由；兩岸同是炎黃子孫，同樣傳承中華文化。

「請民進黨看清楚蔡英文主席的論述，再罵人！」朱立倫說，請陸委會看淸楚蔡總統的兩岸主張是什麼，先做功課，再對外發言，他還酸稱，「除非以前的蔡英文不見了或失蹤了，全民一起尋找真正的蔡英文！」

朱立倫27日深夜發文急拉總統蔡英文「救援」，稱要民進黨看完「蔡英文主席」的論述，再罵人！（圖取自朱立倫臉書）

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