朱回習電未加「民國」只是小菜一碟 王定宇揭「真正的惡質」

王定宇今日在臉書發文表示，朱立倫給習近平的回電，年份沒有加上「民國」，其實是最不嚴重的「小菜一碟」，並揭真正藏在朱立倫「包裝盒內的2項惡質」。（資料照）

2021/09/27 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕朱立倫當選新任國民黨主席後，中國共產黨總書記習近平來電祝賀，但朱覆電內容的日期卻避開「民國」兩字。對此，民進黨立委王定宇今（27）日表示，朱立倫沒使用「中華民國紀元」，其實是最不嚴重的「小菜一碟」，並直指，朱立倫此舉「真正的惡質」是認同中國共產黨對台霸凌政策的正當性，以及明示國共實為統一戰線。

王定宇今日在臉書發文表示，朱立倫給習近平的回電，年份沒有加上「民國」，其實是最不嚴重的「小菜一碟」，朱立倫沒使用「中華民國紀元」，充其量只是包裝盒上面的「緞帶蝴蝶結」而已，那麼真正藏在朱立倫「包裝盒內的惡質」，是什麼呢？

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王定宇指出，第一是將「兩岸形勢險峻」的肇因歸諸於台灣政府的「去中」、「反中」，無視台灣毫無挑釁的事實，也無視中國在軍事、外交、經貿上的無理霸凌，當國際民主主流國家不斷聲援台灣面對中國的惡行的當下，朱立倫竟然直接「合理化」中國的惡行，朱立倫這是認同中國共產黨對台霸凌政策的正當性。

王定宇表示，第二是朱立倫迎合中國，乖乖地覆誦「九二共識」與「反對台獨」，明示國共實為統一戰線，朱立倫講「九二共識」，卻不敢說「各表」；也忘了習近平在2019年1月2日已經定調「一國二制」是實踐「九二共識」的路徑；也忘了按照中國的「反分裂法」，「台灣」和「中華民國」都是「台獨」。

王定宇怒嗆，中國國民黨身為台灣的政黨，竟然配合武力威脅台灣的中共，反對台灣民主社會政治主張的自由，而且中共反對的台獨包括「中華民國」和「台灣」，朱立倫與中共聯手反對的是台灣九成的主流民意，這位號稱「精算師」的中國國民黨黨主席的計算式裡，應該沒有民主、台灣、國家利益。

王定宇批朱立倫覆電內容的日期避開「民國」兩字，是認同中國共產黨對台霸凌政策的正當性，以及明示國共實為統一戰線。（圖擷取自王定宇臉書）

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