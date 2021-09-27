為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫覆電習近平沒「民國」 柯文哲冷回：我為什麼要替他回答

    前新北市長朱立倫當選新任國民黨主席，昨日覆電中共主席習近平卻不見「民國」2字，引發爭議；台北市長柯文哲今被問及此事僅冷回「我為什麼要替他回答」。（台北市政府提供）

    前新北市長朱立倫當選新任國民黨主席，昨日覆電中共主席習近平卻不見「民國」2字，引發爭議；台北市長柯文哲今被問及此事僅冷回「我為什麼要替他回答」。（台北市政府提供）

    2021/09/27 17:16

    〔記者鄭名翔／台北報導〕前新北市長朱立倫當選新任國民黨主席，昨日覆電中共總書記習近平的日期卻不見「民國」2字，引發爭議；台北市長柯文哲今被問及此事僅冷回「我為什麼要替他回答」，至於孫文學校總校長張亞中落敗後，傳出其支持者將群組改名為「台灣的選擇柯文哲」，柯文哲稱，網路世界撲朔迷離，單拿特例來討論並無意義。

    朱立倫重掌國民黨主席，習近平昨發賀電強調「謀統一」，而朱立倫稍後覆電卻未提到「民國」2字，被解讀是向中國示好；柯文哲今表示，朱立倫的覆電中有很多類似疑問，但不會因此單一事件就擴大解釋，此應由朱自行說明，「我為什麼要替他回答」。

    至於此次國民黨主席選舉激烈，4人相爭「刀刀見骨」，柯文哲認為，選舉必然有競爭，因此不必以「刀刀見骨」來形容，意有所指稱「有時候看不到的才可怕。」

    而此役創造黨內高討論度的張亞中落敗後，有其支持者群組立即改名為「台灣的選擇柯文哲」，似是改挺柯；對此，柯文哲認為網路世界撲朔迷離，難以判斷是否為「反串」，但每個人在不同族群都有或高或低的支持度，任何可能性都存在，必須做出統計分析才能判斷，否則單以特例個案討論並無意義。

    另，朱立倫當選當晚，民眾黨也立即於臉書發布招募令，再被外界解讀是趁機吸收藍營跳船潮，更被民進黨議員王世堅大酸「撿到籃子都是菜」；柯文哲則反批一切都是「穿鑿附會」，強調僅是常態性招募黨員，剛好當天遇上國民黨主席選舉，並非刻意，「天下本無事、庸人自擾之」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    一抱泯恩仇？朱立倫、江啟臣選後會面 達成速交接共識
    2021/09/27 16:49

    一抱泯恩仇？朱立倫、江啟臣選後會面 達成速交接共識
    何時「朱習會」? 朱立倫：溝通管道順暢、民間交流先行
    2021/09/27 15:51

    何時「朱習會」? 朱立倫：溝通管道順暢、民間交流先行

    歡度佳節難忌口 疫情未解糖友仍須謹慎
    被諷不敢寫「民國」 朱立倫反批民進黨不敢寫「年」
    2021/09/27 14:41

    被諷不敢寫「民國」 朱立倫反批民進黨不敢寫「年」
    朱立倫盼望兩岸求同尊異 李戡：寧願相信我家博美狗會飛
    2021/09/27 14:23

    朱立倫盼望兩岸求同尊異 李戡：寧願相信我家博美狗會飛
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播