朱立倫覆電習近平沒「民國」 柯文哲冷回：我為什麼要替他回答

前新北市長朱立倫當選新任國民黨主席，昨日覆電中共主席習近平卻不見「民國」2字，引發爭議；台北市長柯文哲今被問及此事僅冷回「我為什麼要替他回答」。（台北市政府提供）

2021/09/27 17:16

〔記者鄭名翔／台北報導〕前新北市長朱立倫當選新任國民黨主席，昨日覆電中共總書記習近平的日期卻不見「民國」2字，引發爭議；台北市長柯文哲今被問及此事僅冷回「我為什麼要替他回答」，至於孫文學校總校長張亞中落敗後，傳出其支持者將群組改名為「台灣的選擇柯文哲」，柯文哲稱，網路世界撲朔迷離，單拿特例來討論並無意義。

朱立倫重掌國民黨主席，習近平昨發賀電強調「謀統一」，而朱立倫稍後覆電卻未提到「民國」2字，被解讀是向中國示好；柯文哲今表示，朱立倫的覆電中有很多類似疑問，但不會因此單一事件就擴大解釋，此應由朱自行說明，「我為什麼要替他回答」。

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至於此次國民黨主席選舉激烈，4人相爭「刀刀見骨」，柯文哲認為，選舉必然有競爭，因此不必以「刀刀見骨」來形容，意有所指稱「有時候看不到的才可怕。」

而此役創造黨內高討論度的張亞中落敗後，有其支持者群組立即改名為「台灣的選擇柯文哲」，似是改挺柯；對此，柯文哲認為網路世界撲朔迷離，難以判斷是否為「反串」，但每個人在不同族群都有或高或低的支持度，任何可能性都存在，必須做出統計分析才能判斷，否則單以特例個案討論並無意義。

另，朱立倫當選當晚，民眾黨也立即於臉書發布招募令，再被外界解讀是趁機吸收藍營跳船潮，更被民進黨議員王世堅大酸「撿到籃子都是菜」；柯文哲則反批一切都是「穿鑿附會」，強調僅是常態性招募黨員，剛好當天遇上國民黨主席選舉，並非刻意，「天下本無事、庸人自擾之」。

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