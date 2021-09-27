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    首頁　>　政治

    林穎孟轟朱立倫輸誠滿滿 跪舔習近平

    台北市議員林穎孟諷刺，國民黨新任主席朱立倫回覆中共總書記習近平賀電，根本是「跪舔」習的「輸誠降書」，看來中國國民黨也許再陣子會淪為「中共國民黨」。（資料照，林穎孟提供）

    台北市議員林穎孟諷刺，國民黨新任主席朱立倫回覆中共總書記習近平賀電，根本是「跪舔」習的「輸誠降書」，看來中國國民黨也許再陣子會淪為「中共國民黨」。（資料照，林穎孟提供）

    2021/09/27 19:12

    〔記者郭安家／台北報導〕國民黨新任主席朱立倫回覆中共總書記習近平賀電的內容引發熱議，台北市議員林穎孟諷刺，這篇是朱立倫的「輸誠文」，問題不只是「黨主張中華民國代表中國」卻不敢寫「民國」，通篇只是一份「跪舔」習的「輸誠降書」；真是誠意滿滿，看來中國國民黨也許再陣子會淪為「中共國民黨」。

    林穎孟表示，朱立倫無視中國侵略台灣行徑，直接把台灣當中國藩屬，無視台灣主權主體性、缺乏台灣歷史基礎、現代國家概念；且世界有哪個民主政黨在當選黨主席時，會直接向敵國告御狀，指責國內其他政黨的不是？國民黨已淪為中共走狗，裡外唱和。

    林穎孟說，朱立倫所謂30多年來國民黨的兩岸交流，實際上未跳脫「台灣屬於中國一部分」的一中框架；刻意忽略習近平眼裡，只要主張台灣主權，就會被視為台獨、反中；求同尊異不只意味不明，更被中國刪除。

    林穎孟指，朱立倫表示兩岸「同為炎黃子孫」，是昧於近年來考古學、人類學、歷史科學研究成果，無視台灣多元民族的事實；事實上在所謂中國黃帝時期，台灣就已有人類文明，而台灣是海洋國家，融合多元移民族群的開放海島。她說，就算屬同語系同民族，並不意味屬同一國、或成立必然互信合作的關係，朱腦中只有落後沙文的「中國移民」史觀。

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