祝賀朱立倫當選 民眾黨：扮演好「最大在野黨」、別做無謂杯葛

朱立倫獲得逾8萬票當選國民黨主席。（記者王藝菘攝）

2021/09/25 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉結果出爐，回鍋的前主席朱立倫已獲得逾8萬票，確定當選新任主席。對此，台灣民眾黨發出新聞稿表示，恭喜朱立倫當選國民黨主席，也期盼朱立倫能帶領國民黨扮演好「最大在野黨」的角色，別做一些不被主流民意所接納的事情，如在立院議事運作上進行無謂的杯葛。

民眾黨表示，恭喜朱立倫當選新任中國國民黨主席，也期盼朱主席能帶領國民黨扮演好「最大在野黨」的角色，與民眾黨一起發揮實質且有效的監督功能，才是找回台灣人民信任的重要關鍵。

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民眾黨認為，朱立倫主席的出線，代表國民黨基層支持者在政策論述路線上做出中道選擇，但除了路線之外，民眾黨深信，人民仍然期盼國民黨不只是嘴巴上當「戰鬥藍」，而是拿出實際作為，「例如在立法院的議事運作上，無謂的杯葛、犧牲其他在野黨的質詢權益，早已不被主流民意所接納」。

民眾黨強調，良好的政黨政治有助於國家向前邁進，民眾黨將會持續擦亮「最強在野」品牌，善盡監督政府職責，也期待國內各政黨能秉持理性務實態度，良性競爭、互相砥礪，才是台灣人民之福。

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