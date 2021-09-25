為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    確定連任黨主席無望 江啟臣率一級主管總辭

    國民黨主席選舉結果出爐，現任主席江啟臣只拿下2萬8055票，確定連任無望，江晚間在黨中央率領一級黨務主管總辭。（資料照）

    國民黨主席選舉結果出爐，現任主席江啟臣只拿下2萬8055票，確定連任無望，江晚間在黨中央率領一級黨務主管總辭。（資料照）

    2021/09/25 18:37

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉結果出爐，回鍋的前主席朱立倫目前已拿下7萬1758票，現任主席江啟臣只拿下2萬8055票，確定連任無望，江晚間在黨中央率領一級黨務主管總辭，並指定副秘書長李彥秀成立交接小組，力求9月底前完成。

    江啟臣表示，首先要感謝投票黨員的高度參與，代表著對國民黨，對中華民國與台灣社會的在乎；也是你們的支持，給予國民黨生生不息的力量，雖然沒有成功連任，但是大家成功通過了一次眾所矚目的黨內民主考驗，這是共同的勝利，他也對各級黨職幹部、所有選務工作人員，致上誠摯的謝意。

    江啟臣說，恭喜當選的朱立倫主席、也感謝張亞中教授以及卓伯源前縣長3位夥伴，是4人的共同參與，鞏固了國民黨黨內民主的實踐，這次大家都全力以赴，甚至讓外界看來激烈，卻不是零和的勝負戰役，而是一場隊長的選擇競爭，大家都是同一隊的籃球隊員，決定了隊長後，接下來是分配攻守位置，上場發揮團體戰力的時刻，選戰交鋒難免互有衝撞，希望這些波折都能留在過去，他將帶頭促成其他兩位候選人支持下一任的當選者。

    江啟臣也宣布，今天率領一級黨務主管進行總辭，並指定李彥秀副秘書長成立交接小組，力求於九月底前完成交接，在新任黨主席的領導下向前衝刺，明天就將回到街頭，立刻投入不到一個月的1023陳柏惟罷免案，協助公民團體淘汰不適任的民意代表，還給台中海線鄉親一個真正在乎在地，不會到處胡言亂語的立委。

    江啟臣表示，後續他將與其他智強、為洲等公投領銜人並肩作戰，回到街頭投入全國巡迴演講，力拚1218公投過關，「面對2022大選，國民黨要爭取勝利，需要持續爭取青年世代、中間選民的支持；更要能在提名作業，舉薦亮眼的新人參選。」

    江啟臣指出，他將延續任內推動的青年工作，持續推動本黨與青年世代的接觸互動，以及對青年優秀人才的培育，作為黨的後盾，黨中央交給他任何選戰任務，只要對重返執政，團結群體有所幫助，也義不容辭，

    選舉，是黨內大開大闔的辯論盛會；選舉落幕，則是團結的開始。

    他說，只有真心團結，才能重拾人民對國民黨的信賴，只有真心互助，才能讓社會重新看得起國民黨，過去17個月，大家已經把國民黨從谷底拉起，走向上坡的道路；選舉過後，更要，也都要一起攜手，走向未來的勝利！朱立倫主席加油！中國國民黨加油！中華民國加油！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    江啟臣台中拿最高票仍敗選 家鄉支持者惋惜
    2021/09/25 18:34

    江啟臣台中拿最高票仍敗選 家鄉支持者惋惜
    國民黨主席選舉宜縣投票率53％ 朱立倫囊括過半選票
    2021/09/25 18:29

    國民黨主席選舉宜縣投票率53％ 朱立倫囊括過半選票

    平實營區重劃建設優 房價坐4望5
    朱立倫篤定當選國民黨主席 江啟臣提前承認敗選
    2021/09/25 18:20

    朱立倫篤定當選國民黨主席 江啟臣提前承認敗選
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播