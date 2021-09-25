確定連任黨主席無望 江啟臣率一級主管總辭

國民黨主席選舉結果出爐，現任主席江啟臣只拿下2萬8055票，確定連任無望，江晚間在黨中央率領一級黨務主管總辭。（資料照）

2021/09/25 18:37

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉結果出爐，回鍋的前主席朱立倫目前已拿下7萬1758票，現任主席江啟臣只拿下2萬8055票，確定連任無望，江晚間在黨中央率領一級黨務主管總辭，並指定副秘書長李彥秀成立交接小組，力求9月底前完成。

江啟臣表示，首先要感謝投票黨員的高度參與，代表著對國民黨，對中華民國與台灣社會的在乎；也是你們的支持，給予國民黨生生不息的力量，雖然沒有成功連任，但是大家成功通過了一次眾所矚目的黨內民主考驗，這是共同的勝利，他也對各級黨職幹部、所有選務工作人員，致上誠摯的謝意。

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江啟臣說，恭喜當選的朱立倫主席、也感謝張亞中教授以及卓伯源前縣長3位夥伴，是4人的共同參與，鞏固了國民黨黨內民主的實踐，這次大家都全力以赴，甚至讓外界看來激烈，卻不是零和的勝負戰役，而是一場隊長的選擇競爭，大家都是同一隊的籃球隊員，決定了隊長後，接下來是分配攻守位置，上場發揮團體戰力的時刻，選戰交鋒難免互有衝撞，希望這些波折都能留在過去，他將帶頭促成其他兩位候選人支持下一任的當選者。

江啟臣也宣布，今天率領一級黨務主管進行總辭，並指定李彥秀副秘書長成立交接小組，力求於九月底前完成交接，在新任黨主席的領導下向前衝刺，明天就將回到街頭，立刻投入不到一個月的1023陳柏惟罷免案，協助公民團體淘汰不適任的民意代表，還給台中海線鄉親一個真正在乎在地，不會到處胡言亂語的立委。

江啟臣表示，後續他將與其他智強、為洲等公投領銜人並肩作戰，回到街頭投入全國巡迴演講，力拚1218公投過關，「面對2022大選，國民黨要爭取勝利，需要持續爭取青年世代、中間選民的支持；更要能在提名作業，舉薦亮眼的新人參選。」

江啟臣指出，他將延續任內推動的青年工作，持續推動本黨與青年世代的接觸互動，以及對青年優秀人才的培育，作為黨的後盾，黨中央交給他任何選戰任務，只要對重返執政，團結群體有所幫助，也義不容辭，

選舉，是黨內大開大闔的辯論盛會；選舉落幕，則是團結的開始。

他說，只有真心團結，才能重拾人民對國民黨的信賴，只有真心互助，才能讓社會重新看得起國民黨，過去17個月，大家已經把國民黨從谷底拉起，走向上坡的道路；選舉過後，更要，也都要一起攜手，走向未來的勝利！朱立倫主席加油！中國國民黨加油！中華民國加油！

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