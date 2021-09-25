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    恭喜朱立倫當選 張麗善籲：國民黨要時時刻刻與人民站在一起

    雲林縣長張麗善恭喜朱立倫當選國民黨主席，籲大家要團結。（記者詹士弘攝）

    雲林縣長張麗善恭喜朱立倫當選國民黨主席，籲大家要團結。（記者詹士弘攝）

    2021/09/25 19:31

    〔記者林國賢／雲林報導〕國民黨主席選舉由朱立倫勝出，雲林縣長張麗善透過臉書恭喜朱立倫當選，她說，會隨時反映地方民意，提醒國民黨需時時刻刻與人民站在一起。

    張麗善指出，擔任黨主席是一份難以想像的重擔，她相信朱主席此時對於未來任重道遠的壓力，絕對遠超過當選的喜悅。

    張麗善說，她相信以朱立倫主席的視野、能力與對民意脈動的掌握，都是能夠讓民眾安心的人選，期待國民黨在他的領導下，能夠展現百年政黨的價值，無論是對國政的監督，以及對新時代的因應，有令人耳目一新的作為。

    張麗善希望朱立倫在選舉期間承諾的「團結就是力量」與「改變現在開始」能夠即刻啟動；而支持其他候選人的選票，都代表著部分的民意，她相信朱立倫會展現誠意與智慧，持續溝通並團結大家，她也會隨時反映地方民意，提醒國民黨需時時刻刻與人民站在一起。

    張麗善同時感謝張亞中、卓伯源站出來，展現承擔的勇氣，對於江啟臣主席在國民黨動盪危急的時刻，在面對資源困乏以及執政黨打壓的內憂外患，捲起袖子扛下難以想像的壓力，讓黨能夠穩下來表達最高敬意與謝意，也希望所有的黨員都能夠給他最大的掌聲。

    張麗善強調，選舉結果已經出爐，大家要放下過去的紛擾，只有團結才能有足夠的力量，有了足夠的力量，就能夠改變當前人民不滿的現狀。

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