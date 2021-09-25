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    籲朱立倫快與藍營14縣市長開會 林明溱：當硬起來的在野黨

    選前公開挺朱的南投縣長林明溱（右）希望朱立倫（左）領導國民黨當硬起來的在野黨，建議他快邀14名藍營縣市長開會。（資料照）

    選前公開挺朱的南投縣長林明溱（右）希望朱立倫（左）領導國民黨當硬起來的在野黨，建議他快邀14名藍營縣市長開會。（資料照）

    2021/09/25 19:22

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨主席選舉，朱立倫勝出，選前公開表態支持的南投縣長林明溱說，好加在是朱立倫當選，希望他上任後能帶領國民黨扮演好在野黨角色，要當硬起來的在野黨，黨內要革新，建議他趕快邀集藍營14位縣市長開會，聽取意見，共商對人民有利的政策。

    林明溱得知朱立倫當選後說，朱立倫有豐富的行政歷練，期望他上任後能帶領國民黨展現新氣象，而最重要的是要扮演好硬起來的在野黨角色，不能再軟趴趴，一定要監督好執政黨，讓人民有感。

    林明溱說，國民黨籍縣市長有14位，上任至今黨中央都沒有找14位縣市長開過會，聽取縣市長們的意見，共同討論出對人民有利的政策，期待朱立倫上任後，能儘快邀集藍營縣市長見面。

    林明溱的兒子林儒彬擔任國民黨南投縣黨部主委，林明溱深知國民黨各地方財務很拮据，他說，黨中央也面臨財政困難問題，但地方黨部財務問題真的需要黨中央關心和幫忙。

    一向快人快語的林明溱不諱言，「選前擔心張亞中當選」，如果張亞中當選黨主席，國民黨就完蛋了，因為他沒有行政歷練，支票等問題也引起質疑。

    林明溱說，自己曾公開呼籲黨主席不要舉行投票選舉，因為選舉雖展現民主，但選後容易造成分裂；也曾跟江啟臣建議過，請他放眼未來的台中市長選舉，黨主席就請他推舉最適當的人選，但最後建議沒有被採納。

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