北市抽水站變「遊戲天堂」 王欣儀爆員工看片、打電動造成漏油疏失

台北市議員王欣儀接獲民眾檢舉，雙園抽水站員工利用監控電腦打電玩、看影片，抽水站變成遊戲天堂。（北市議員王欣儀辦公室提供，本報合成）

2021/09/24 16:19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員王欣儀今日在議會質詢時踢爆，雙園抽水站員工顧著打電玩、上班不專心，抽水站變成遊戲天堂，誇張的是9月12日颱風來襲時，竟排放大量柴油汙染淡水河，她懷疑有人為疏失，要求環保局依法裁罰並提出檢討報告。

對此，水利處長陳郭正在議場表達歉意，說「我對不起所有市民、所有老百姓」，如若像是議員所說是很重大事件，他也承諾會親自查清楚，並請政風處介入調查，提出檢討報告。

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王欣儀質詢時連續播放數張抽水站員工，站內原本用來監看、操作抽水設施用的自動化系統電腦，被拿來打電玩，還有員工自帶遊戲機及自架螢幕看影片，王痛斥，抽水站變成遊戲天堂，太離譜。

王欣儀表示，去年北市發生八仙抽水站齊姓技工颱風天進行清汙時，不慎落水身亡，殷鑑不遠，她最近接到民眾檢舉，9月12日傍晚雙園抽水站有大量柴油漏出，從當時監視器影片，看到白白一灘的浮油，隨著抽水機運轉時一併被排放到淡水河裡。

王欣儀說，根據水利處提供的檢討報告，事故主因是「電磁接觸器故障」，造成輸油泵持續運轉，柴油經日用油箱回流至回油槽滿溢至站區側溝，事發當下約有500公升柴油漏失，但從當天影片漏油時間可能已長達一小時以上，有可能只漏500公升嗎？

王欣儀進一步調閱相關「設備查修單」發現，12日設備發生故障，卻拖到第4天、9月15日才報修，工程人員到場查看，填報處理情形卻是「現場再度測試，動作正常」，但之後又更換零件；不解設備故障到底是真是假？還是推說是設備故障，然後故意更換零件來避責呢？

王欣儀懷疑，漏油事件發生的當下，抽水站員工是否顧著打電玩、上班不專心，結果補油補過頭都不知道，才造成如此嚴重的漏油？而且依檢舉人指出，當時事件發生主因是「人為疏失，不是機器故障問題」，而該名失職站員考績連年拿甲等，不解水利處是如何考評，進行管理？

王欣儀也指出，油料使用紀錄在9月12日之前，抽水機及發電機運轉平均1分鐘油耗1公升，但12日的抽水油耗卻突然變成「1分鐘2公升」，且12日晚上7點多以後就已停止抽水，隔天又是晴空萬里為何要抽水？15日試運轉，油耗也都是報「雙倍」，因為油耗紀錄是手工登錄，有竄改的可能，要求水利處應儘速調查釐清。

台北市議員王欣儀接獲民眾檢舉，雙園抽水站員工利用監控電腦打電玩、看影片，抽水站變成遊戲天堂。（北市議員王欣儀辦公室提供）

台北市議員王欣儀接獲民眾檢舉，雙園抽水站員工利用監控電腦打電玩、看影片，抽水站變成遊戲天堂。（北市議員王欣儀辦公室提供）

台北市議員王欣儀（右）接獲民眾檢舉，雙園抽水站員工利用監控電腦打電玩、看影片，且9月12日颱風來襲還排放大量柴油，汙染河川，水利處長陳郭正（左）在場致歉。（記者蔡亞樺翻攝）

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