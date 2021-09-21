鳳梨釋迦外銷中斷又將套袋增支出 饒慶鈴籲中央依生產成本補貼

台東鳳梨釋迦目前正處於中果期，準備套袋，又將增加成本。（記者黃明堂攝）

2021/09/21 15:25

〔記者黃明堂／台東報導〕鳳梨釋迦外銷管道突然被中斷，對台東影響非常大。台東釋迦農說，果實即將套袋，將投入大量成本，政府若要補貼停止生產，動作要快，免得增加損失。縣長饒慶鈴呼籲中央一定要當機立斷、公布立即可行的方案，以安農民的心。

饒慶鈴今天向利吉、美農地區釋迦農民朋友請益，農民向她反映，鳳梨釋迦從授粉、包裝集貨及冷鏈等產業鏈，總產值1年達5、60億元。農民朋友告訴饒慶鈴，包括地租、人工及田間管理，鳳梨釋迦1公頃的生產成本在50萬至80萬元之間，12月進入產期，目前果樹上掛滿小顆果實，甚至有的已經到中果等級，面對外銷中斷，農民朋友到底還要不要繼續投入生產成本？繼續顧好品質要銷往哪裡去？

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饒慶鈴說，台東縣鳳梨釋迦種植面積約2700公頃，以往每年約1.5萬噸鳳梨釋迦外銷到大陸，如果年底全部回流到內需市場，更會排擠到其他水果價格，建請中央以每公頃50萬至80萬元的成本價、至少補貼一半面積的鳳梨釋迦協助去化，減輕年底銷售壓力。

饒慶鈴提到，中央提出投入10億元救鳳梨釋迦、蓮霧產業，除了立即明確的補貼政策，長遠來看，分散市場、開拓更多國家地區的外銷市場，是持續努力的目標，她要為農會爭取補助冷鏈設備、加碼補貼非大陸地區外銷運費等，中央地方不分藍綠，一起為農民拚活路。

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