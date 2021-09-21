為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鳳梨釋迦外銷中斷又將套袋增支出 饒慶鈴籲中央依生產成本補貼

    台東鳳梨釋迦目前正處於中果期，準備套袋，又將增加成本。（記者黃明堂攝）

    台東鳳梨釋迦目前正處於中果期，準備套袋，又將增加成本。（記者黃明堂攝）

    2021/09/21 15:25

    〔記者黃明堂／台東報導〕鳳梨釋迦外銷管道突然被中斷，對台東影響非常大。台東釋迦農說，果實即將套袋，將投入大量成本，政府若要補貼停止生產，動作要快，免得增加損失。縣長饒慶鈴呼籲中央一定要當機立斷、公布立即可行的方案，以安農民的心。

    饒慶鈴今天向利吉、美農地區釋迦農民朋友請益，農民向她反映，鳳梨釋迦從授粉、包裝集貨及冷鏈等產業鏈，總產值1年達5、60億元。農民朋友告訴饒慶鈴，包括地租、人工及田間管理，鳳梨釋迦1公頃的生產成本在50萬至80萬元之間，12月進入產期，目前果樹上掛滿小顆果實，甚至有的已經到中果等級，面對外銷中斷，農民朋友到底還要不要繼續投入生產成本？繼續顧好品質要銷往哪裡去？

    饒慶鈴說，台東縣鳳梨釋迦種植面積約2700公頃，以往每年約1.5萬噸鳳梨釋迦外銷到大陸，如果年底全部回流到內需市場，更會排擠到其他水果價格，建請中央以每公頃50萬至80萬元的成本價、至少補貼一半面積的鳳梨釋迦協助去化，減輕年底銷售壓力。

    饒慶鈴提到，中央提出投入10億元救鳳梨釋迦、蓮霧產業，除了立即明確的補貼政策，長遠來看，分散市場、開拓更多國家地區的外銷市場，是持續努力的目標，她要為農會爭取補助冷鏈設備、加碼補貼非大陸地區外銷運費等，中央地方不分藍綠，一起為農民拚活路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣釋迦9成外銷中國遭禁 台聯：甩了國民黨和朱立倫一巴掌
    2021/09/21 12:54

    台灣釋迦9成外銷中國遭禁 台聯：甩了國民黨和朱立倫一巴掌
    中國暫停釋迦輸入 饒慶鈴提台東釋迦券3大訴求盼中央支持
    2021/09/21 11:20

    中國暫停釋迦輸入 饒慶鈴提台東釋迦券3大訴求盼中央支持

    台灣Pay綁定五倍券 最高獨得百萬獎金
    中國禁釋迦蓮霧政治動機昭然 謝長廷：應啟動銷日談判交涉
    2021/09/21 09:40

    中國禁釋迦蓮霧政治動機昭然 謝長廷：應啟動銷日談判交涉
    中國禁我農產》開拓更多市場 釋迦要拚活路
    2021/09/20 05:30

    中國禁我農產》開拓更多市場 釋迦要拚活路
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播